Fantasy-Epos geht nach Amazon-Absetzung weiter: Neue Serie und (!) Film kommen vom Macher einer der besten Netflix-Serien

Ein großes Fantasy-Universum ist doch noch nicht verloren: Robert Jordans Das Rad der Zeit wird aber anders fortgesetzt als nach der Amazon-Absetzung erwartet.

Letztes Jahr mussten Fantasy-Fans einen herben Rückschlag hinnehmen: Amazon setzte Das Rad der Zeit nach 3 Staffeln ab. Daran konnte weder die öffentliche Entrüstung etwas ändern noch die Tatsache, dass die Serie nach Staffel 1 immer besser geworden war. Umso mehr erstaunt nun die Nachricht, dass das magische Universum nach den Büchern von Robert Jordan mit neuen Projekten erweitert werden soll.

Die Fantasy-Welt von Das Rad der Zeit lebt in animierter Form neu auf

Die Amazon-Serie Das Rad der Zeit wird nicht neu mit einer 4. Staffel aufgenommen. Aber die komplexe Fantasy-Welt dahinter steckt voll Monster, Machtlenker:innen und Magieregeln – und voller Möglichkeiten. Wie Variety nun berichtete, ist die Zauberkraft von Robert Jordans Fantasy-Saga (mit 14 Bänden!) längst noch nicht versiegt. Rechteinhaber der Marke sind die iwot Studios, die nun zusammen mit Produzent Anthony Borquez sowie League of Legends-Veteran Thomas Vu, der schon die gefeierte Netflix-Serie Arcane mitproduzierte, weitere Kapitel erschaffen wollen.

In der neuen Produktionspartnerschaft wird aktuell dreierlei für Das Rad der Zeit entwickelt: ein neues Videospiel, eine neue Animationsserie und ein neuer Wheel of Time-Animationsfilm. Wo diese Projekte letztendlich erscheinen werden (wahrscheinlich abseits von Amazon), ist bislang nicht bekannt. Ob die Handlung der Suche nach dem "wiedergeborenen Drachen" darin von vorn beginnt oder sich der Welt der Bücher auf neue Weise nähert, bleibt ebenfalls ungewiss. Ein erstes Bild als "Proof of Concept" (also eine visualisierte Konzept-Idee) wurde nun aber schon mit Hauptfigur Rand Al'Thor veröffentlicht:

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Die neuen Abenteuer existieren unabhängig von den vor Jahren angekündigten Rad der Zeit-Filmen Age of Legends und The White Tower. Von der Erweiterung des Fantasy-Universums über mehrere Medien erhofft Thomas Vu sich eine "enorme Chance", die "Tiefe der Mythologie" zum Franchise auszubauen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Welt von Das Rad der Zeit sich ins Reich der Animation vorwagt. Eine bei Amazon versteckte Zusatzserie verblüffte während Staffel 1 mit starken Bildern auf der Grenze zwischen Gemälde und CGI.

Ob der neue Film und die Serie einen ähnlichen Animationsstil wie die gefeierte Fantasy-Adaption von Arcane einschlagen wird (wie es das erste Bild suggeriert), ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher. Aber dass die Quelle der Magie von Robert Jordans Werk erneut angezapft wurde, dürfte so manchen Fantasy-Fan freuen.

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