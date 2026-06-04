Fantasy-Fans haben fast 40 Jahre gewartet: Heute startet einer der größten Blockbuster des Jahres im Kino

Ein muskulöser Fantasy-Held mit Zauberschwert gegen einen monströsen Zauberer und seine Schergen: Der heute startende Blockbuster nimmt uns in eine altbekannte Fantastikwelt mit.

Was in den 80er Jahren als relativ zynische Spielzeugreklame im Cartoon-Gewand begann, wurde schnell zum absoluten Fantasy-Kult, der mehrere Filme, Serien und noch viel mehr Toys hervorbrachte. Die Rede ist natürlich von He-Man, der mit Masters of the Universe bereits 1987 seinen ersten Live-Action-Film erhielt. Nun ist der Muckimann vom Planeten Eternia zurück auf der Leinwand und "Bei der Macht von Grayskull!" tönt erneut durch den Kinosaal.

Der neue Masters of the Universe-Blockbuster von Regisseur Travis Knight (Bumblebee) läuft am heutigen Donnerstag, den 4. Juni an. Erste Reaktionen nach der Weltpremiere scheinen ein spaßiges Fantasy-Abenteuer zu bezeugen.

He-Man ist zurück im Kino: Darum geht's im Fantasy-Blockbuster Masters of the Universe

He-Mans neues Fantasy-Abenteuer setzt im Hier und Jetzt ein, wo der scheinbar normalsterbliche Adam Glenn (Nicholas Galitzine) erst seine wahre Identität als Prinz von Eternia wiederentdecken muss. Danach kehrt er zu seinen Verbündeten auf seinem Heimatplaneten Eternia zurück, um sich mithilfe des Zauberschwerts in den mächtigen Herold He-Man zu verwandeln. Er ist die einzige Hoffnung im Kampf gegen Knochenkopf Skeletor (Jared Leto) und seine vielen schurkischen Schergen.

Weitere Toy-Held:innen im Film sind Teela (Camila Mendes), Man at Arms (Idris Elba), Roboto (mit der Stimme von Kristen Wiig), die Zauberin (Morena Baccarin), Ram Man (Jon Xue Zhang), Fisto (Jóhannes Haukur Jóhannesson) und Mekaneck (James Wilkinson). Von der bösen Seite treten unter anderem Trap-Jaw (Sam C. Wilson) und Skeletors rechte Hand Evil-Lyn (Alison Brie) auf.



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Und falls ihr die ein oder andere Figur aus der 80er-Spielzeugkiste vermisst, haben wir einen wichtigen Tipp für euch:

Unbedingt sitzenbleiben für 3 (!) Post-Credit-Szenen

Der neue Masters of the Universe-Film bietet schon während seiner regulären Laufzeit einen Gastauftritt vom ersten Live-Action-He-Man Dolph Lundgren. Doch auch für die Credits sitzenzubleiben, lohnt sich in diesem Fall, denn es gibt gleich drei zusätzliche Szenen im Abspann zu sehen. Neben einem kleinen Cliffhanger für ein mögliches Sequel, lassen sich darin zwei altbekannte Figuren blicken, die ihr garantiert noch von früher kennt.

Offiziell bestätigt wurde Masters of the Universe 2 allerdings noch nicht. Wir erinnern uns: Auch der erste He-Man-Realfilm endete mit einem Sequel-Bait im Abspann, aus dem aber nie etwas wurde.