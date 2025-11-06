Fantasy-Fortsetzung Gremlins 3 kommt offiziell und Steven Spielberg ist auch an Bord

Seit über einer Dekade versucht Hollywood, eine weitere Fortsetzung zu Gremlins auf die Beine zu stellen. Jetzt ist Teil 3 offiziell. Und er bringt zwei der wichtigsten kreativen Köpfe zurück.

Vermutlich hatten die meisten Fans die Hoffnung auf Gremlins 3 bereits aufgegeben. Zu viele Gerüchte und vage Ansagen hat es in den vergangenen Jahren gegeben. Eine konkrete Ansage, dass die Fortsetzung wirklich in Produktion geht, ist bisher ausgeblieben. Das soll sich nun ändern. Denn jetzt hat Teil 3 grünes Licht.



Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Warner-Chef David Zaslav höchstpersönlich in einem Investorencall verkündet, dass sich Gremlins 3 in Arbeit befindet. Nicht nur das: Zwei Namen stehen bereits fest, die zurückkehren werden: Chris Columbus und Steven Spielberg. Es gibt sogar schon einen offiziellen Kinostart.

Fantasy-Fortsetzung: Wann startet Gremlins 3 im Kino?

Am 19. November 2027 startet Gremlins 3 in den USA im Kino. Wann der Film nach Deutschland kommt, ist unklar. Bei einem dermaßen großen Legacy-Titel ist jedoch davon auszugehen, dass wir eine zeitnahe Veröffentlichung erhalten. Nicht zuletzt gehen die meisten Warner-Filme hierzulande parallel zum US-Release an den Start.

Columbus, der den ersten Teil geschrieben hat, kehrt als Produzent der Fortsetzung zurück und übernimmt darüber hinaus die Regie. Es ist das erste Mal, dass er einen Film des von ihm mit geschaffenen Franchises selbst inszeniert. Spielberg ist ebenfalls als Produzent an Bord – mit seiner Produktionsfirma Amblin Entertainment.

Für Columbus markiert Gremnlins 3 somit ein kleines Leinwand-Comeback, nachdem er zuletzt vor allem unter dem Dach von Netflix tätig war. Dieses Jahr veröffentlichte er bei dem Streamer The Thursday Murder Club. Davor leitete er beiden Christmas Chronicles-Filme in die Wege, von denen er den zweiten Teil auch in Szene gesetzt hat.

Fantasy-Rückkehr: Warum ist Gremlins 3 so ein großes Ding?

Gremlins – Kleine Monster kam 1984 unter der Regie von Joe Dante ins Kino, wo er sich in einen riesigen Erfolg verwandelte. Bei einem Budget von 11 Millionen US-Dollar konnte das gemütlich-gruselige Fantasy-Abenteuer über 210 Millionen US-Dollar einspielen. Bis heute gilt der Gremlins als einer der ultimativen 80er-Jahre-Klassiker.

Sechs Jahre später traf mit Gremlins II – Die Rückkehr der kleinen Monster die bis dato einzige Fortsetzung ein. Darüber hinaus feierte 2023 die Animationsserie Gremlins: Secrets of the Mogwai bei dem Streaming-Dienst HBO Max Premiere, die sich aktuell in ihrer 2. Staffel befindet. Jetzt folgt wieder der Live-Action-Sprung ins Kino.

Wir dürfen gespannt sein, ob sich die späte Fortsetzung wieder mehr in die weihnachtliche Atmosphäre des ersten Teils lehnt oder den völlig abgedrehten Büro-Wahnsinn aus dem zweiten Teil zum Leben erweckt. Ausgehend davon, dass sich Hollywood nach wie vor fest im Griff des Nostalgie-Trends befindet, tippen wir auf erstere Option.