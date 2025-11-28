Fantasy-Geheimtipp: Außergewöhnliches Epos jetzt mit 3 Staffeln komplett im Abo streamen

In einer Welt, die unserer ähnelt und doch gänzlich anderen Regeln folgt, muss eine außergewöhnlich begabte Jugendliche sich einer gefährlichen Herausforderung stellen. Die packende Fantasy-Serie dazu gibt's im Streaming-Abo.

In His Dark Materials wächst Lyra Belaqca (Dafne Keen) in einer Welt auf, in der die Seele des Menschen in Tiergestalt sichtbar ist, mächtige Hexen im hohen Norden herrschen – und die Kirche eine furchteinflößende Staatsgewalt ist. Als eine unerwartete Gefahr in Lyras Leben tritt, muss sie eine Entscheidung treffen, die alles verändert. Die ganze Serie gibt's hierzulande im Streaming-Abo.

Fantasy-Geheimtipp im Stream: Darum geht’s in His Dark Materials

Lyra wächst behütet in Oxford auf, doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Kinder aus ihrem Umfeld verschwinden spurlos. Gleichzeitig bricht ihr Onkel Lord Asriel (James McAvoy) auf der Suche nach einem geheimnisvollen „Staub“ genannten Phänomen in den Norden auf. Außerdem tritt die undurchschaubare Mrs. Coulter (Ruth Wilson) in ihr Leben.

Ohne es zu ahnen, hält Lyra den Schlüssel zu all diesen Ereignissen in ihren Händen, denn sie verfügt über eine besondere Gabe. Lyra beschließt, ihrem Onkel in den hohen Norden zu folgen. Ohne es zu ahnen, tritt sie dabei eine Reise an, von der es kein Zurück gibt – und die das Schicksal von mehr als nur einer Welt für immer verändern wird.

Mit His Dark Materials wurde mehr als nur ein bildgewaltiges Epos geschaffen

In dem unendlichen Genre der Fantasy ist es so gut wie unmöglich, eine Erzählung zu finden, die etwas wirklich Neues beisteuern kann. Und das ist okay, denn auch eine bekannte Geschichte kann spannend sein. Umso schöner ist es trotzdem, wenn es gelingt, etwas Neues zu erschaffen. Und das kann diese Serie von sich behaupten.

In dem Universum von His Dark Materials werden Menschen von einer Tiergestalt begleitet, die einen sichtbaren Teil ihrer Seele darstellt. Damit wären wir schon beim großen Thema der Serie. Denn die sieht nicht nur fantastisch aus. Sie setzt sich auch mit tiefgreifenden Fragen nach der Seele, Schicksal, göttlichen Mächten und dem eigenen Willen auseinander.

Und das auf eine Weise, die so fesselnd ist, dass man sich ihrem Sog 3 Staffeln lang nicht entziehen kann.

His Dark Materials berührt durch authentische Charaktere und 3 Staffeln Hochspannung

Anstatt sich in philosophischen Monologen zu ergehen, gelingt His Dark Materials eine gelungene Mischung aus Drama, Coming-of-Age und Fantasy. Begleitet wird die Serie aber von einer intensiven Thriller-Atmosphäre, denn Lyra und ihrem tierischen Begleiter Pantalaimon werden ihre Suche nach Antworten nicht gerade leicht gemacht.

Dabei überzeugt besonders Dafne Keene (The Acolyte, Deadpool & Wolverine) als Lyra. Dank ihrer vielseitigen Performance verfolgt man ihre Suche mit echter Spannung. Weitere Schauspielgrößen wie Ruth Wilson (Luther), James McAvoy (Speak No Evil) oder Andrew Scott (Ripley) vervollständigen den herausragenden Cast.

His Dark Materials hatte seine Premiere am 3. November 2019 auf BBC One. Die Serie ist im Abo von WOW enthalten.