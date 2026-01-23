Fantasy-Geheimtipp bei Netflix: Diese Serie entführt in eine magische Welt, wie ihr sie garantiert noch nie erlebt habt

Ihr seid Fantasy-Fans und wollt wirklich mal etwas Neues sehen? Eine Mythologie, die uns völlig fremd ist? Und dazu noch ein bisschen Thriller-Feeling? Dann folgt uns zu Netflix und in den Dschungel.

Wir verlassen heute Europa, vergesst also die euch vertrauten Drachen, Einhörner, Zwerge und Elfen. Keine Harry-Potter-Zauberer, keine Mittelerde. Auch die USA lassen wir links liegen und ziehen direkt weiter in den Süden. Nächster Halt: Rio de Janeiro.

Hier in Brasilien erwartet uns mit Unsichtbare Stadt eine Fantasy-Krimiserie voller Mystery und Magie, wie sie uns gänzlich fremd ist. Denn wir dürfen eintauchen in die Mythologie und Folklore Brasiliens, in der sich groteske Wesen tummeln und die hier auf genialste Weise mit wichtigen aktuellen Themen verbunden wird. Diese Reise ins Ungewisse erwartet euch bei Netflix.

In Unsichtbare Stadt gerät ein verzweifelter Polizist in einen Konflikt uralter, magischer Mächte

Eric (Marco Pigossi) arbeitet mit seiner Partnerin Márcia (Áurea Maranhão) für die Umweltpolizei Rios. Wann immer es um ökologische Verbrechen geht, ist er zur Stelle. Doch als seine Frau auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, steht er nicht nur vor einem Scherbenhaufen, sondern auch einem scheinbar unlösbaren Rätsel.

Als es in der Stadt zu weiteren, ähnlich bizarren Todesfällen kommt und auch seine kleine Tochter sich seltsam zu verhalten beginnt, ermittelt Eric auf eigene Faust drauflos. Ausgerechnet der Leichnam eines Flussdelfins führt ihn schließlich auf die Fährte einer Untergrund-Gemeinde Rios: In den Schatten, den vergessenen Gassen tummeln sich magische Wesen, die Eric sonst nur aus Märchen kennt.

Eric muss feststellen, dass seine Welt viel komplizierter und fantastischer ist, als er je ahnen konnte. Noch dazu spielt er selbst eine entscheidende Rolle in einem uralten Krieg, der jetzt wieder aufgeflammt ist. Dabei verstrickt er sich immer weiter in seine Lügen gegenüber der "normalen" Welt und bringt nicht nur sich in Lebensgefahr.

Unsichtbare Stadt auf Netflix entführt uns in eine völlig neue Welt der Magie und Mythen

Unsichtbare Stadt unterhält auf ganzer Linie: Die Serie bietet wunderbar geheimnisumwobene Mystery, menschliches Drama, das ans Herz geht und zugleich einen übernatürlichen Krimi. Die größte Stärke der Serie ist aber mit Sicherheit ihre magische Welt der brasilianischen Folklore.

Wir begegnen hier Kreaturen, die völlig fremd und genau dadurch unendlich faszinierend sind. Die sich an keine Konventionen halten, die wir aus typisch westlichen Fantasy-Geschichten kennen. Die in einer moralischen Grauzone existieren, die mal furchterregend, mal märchenhaft bezaubernd sein kann. Diese ganz neue Welt lässt jedem Fantasy-Fan das Herz aufgehen.

Noch dazu weiß die Serie ganz genau, wie sie uralte Mythen und Sagengestalten in ein modernes Setting übertragen kann. Legende trifft Realität, und damit auch schmerzhaft reale und brandaktuelle Themen. So wird das Leben unserer Kreaturen gleichzeitig zum Kampf um die Umwelt und zur Milieustudie der Megastadt Rio.

Wer sich in diese atemberaubende Fantasy-Welt hineinziehen lassen will, kann das bei Netflix tun. Kleiner Tipp unsererseits: Die Serie lohnt sich im Originalton mit Untertiteln für eine wahre Immersion in die neue Kultur und Mythologie.