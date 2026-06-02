Fantasy-Hit geht weiter: Teaser zur neuen Outlander-Serie enthüllt Starttermin für Staffel 2

Nach dem Ende von Outlander setzt das bald startende Spin-off Outlander: Blood of My Blood in Staffel 2 das Zeitreise-Universum mithilfe von Claires und Jamies Eltern fort.

Nachdem die beliebte Zeitreise-Fantasyserie Outlander vor fast einem Monat ihr Serienfinale gefeiert hat, ist die Familiengeschichte von Claire und Jamie noch längst nicht auserzählt. Nun hat das Prequel Outlander: Blood of My Blood im neuen Teaser-Trailer den diesjährigen Start seiner 2. Staffel bekanntgegeben.

Fantasy-Vorgeschichte: Outlander reist für Staffel 2 von Blood of My Blood wieder in der Zeit zurück

In Staffel 1 des Fantasy-Prequels Outlander: Blood of My Blood lernten wir die Erzeuger der Outlander-Hauptfiguren kennen: Jamies schottische Eltern Brian Fraser (Jamie Roy) und Ellen Mackenzie (Harriet Slater) sowie Claires zeitreisende Vorfahren Julia Moriston (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine). Der frische Teaser-Trailer gewährte nicht nur neue Einblicke, sondern verriet auch das Startdatum von Staffel 2, die ab dem 19. September 2026 bei MagentaTV veröffentlicht wird (nur einen Tag nach dem US-Start beim Sender Starz).

Schaut hier den neuen Teaser Trailer zur 2. Staffel Outlander: Blood of My Blood

Outlander: Blood of My Blood - S02 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Nachdem das Finale der ersten Staffel mit der kleinen Claire die Outlander-Hauptfigur Anfang des 20. Jahrhunderts einführte und erklärte, warum sie glaubte, ihre Eltern seien bei einem Autounfall gestorben, geht es in Staffel 2 zurück in die Vergangenheit des 18. Jahrhunderts. Hier verkündeten brennende Kreuze in Folge 10 der 1. Staffel die kommende Jakobiten-Rebellion und teasten so einen kriegerischen Konflikt in Schottland, der auch die frisch zusammengeführten Liebenden in Staffel 2 gefährden dürfte.

Tatsächlich zeigt das neue Video nach dem ersten kurzen Teaser im April im berühmten Zeitreise-Steinkreis bereits, dass übersinnliche Kräfte eines der zwei Paare auseinanderreißen werden, die daraufhin versuchen müssen, wieder zusammenzukommen.

Wenn ihr vor Staffel 2 auch Staffel 1 mit viel Outlander-Nostalgie streamen wollt, findet ihr die Serie Blood of My Blood bei MagentaTV.

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