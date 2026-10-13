Die große Fantasy-Hoffnung von Disney: Neuer Trailer zu Wie verhext entfesselt magisches Abenteuer

Im November bringt Disney neues Futter für Fantasy-Fans in die Kinos: Nach dem Teaser zeigt nun ein brandneuer Trailer Einblicke ins epische Magie-Abenteuer Wie verhext.

Bereits im Juni zeigte Disney mit einem Teaser-Trailer erste Einblicke ins bildgewaltige Abenteuer Wie verhext. Nun folgt ein brandneuer Trailer zum kommenden Coming of Age-Drama über die junge Hexe Billie und verspricht ein episches Abenteuer mit jeder Menge Magie und großen Bildern.

Disney bringt mit Wie verhext Fantasy und Magie auf die große Leinwand

Der Trailer wirft uns mitten in den Anfang der Geschichte: Billie (im Original gesprochen von Hailee Steinfeld) ist noch ein Kleinkind, als sie zum ersten Mal magische Kräfte entwickelt. Ganz zum Entsetzen ihrer Mutter Alice (Rashida Jones), die ihre Tochter kurzerhand mit einem Bann belegt: Erst als Teenagerin kommt Billie das nächste Mal in Kontakt mit ihren Kräften und gerät in die magische Welt Hex. Dort trifft sie auf allerhand skurrile Gestalten und kommt einem langgehüteten Familiengeheimnis auf die Spur.

Seht hier den deutschen Trailer zu Wie verhext:

Wie verhext - Trailer (Deutsch) HD

Unter den magischen Kreaturen begrüßen uns einige hochkarätige Stimmen: Beispielsweise das dreiäugige Katzenwesen Beef Roger Crumbchuck, gesprochen vom The White Lotus-Star Walton Goggins. Oscarpreisträgerin Jodie Foster verleiht der heimtückischen Königin Celeste ihre Stimme, laut offizieller Beschreibung "eine finstere Gestalt, die vor nichts zurückschreckt, um ihre Macht über Hexe auf ewig zu sichern."

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Auch Stephen Fry, Tracey Ullman und Dan Stevens begegnen uns in kleineren Rollen und machen den Fantasy-Cast perfekt. Die deutschen Stimmen wurden aktuell noch nicht offiziell bestätigt.

Wann kommt Wie verhext ins Kino?

Ein wenig gedulden müssen sich die Zauber-Fans noch: Das magische Spektakel von Disney erscheint am 26. November 2026 im Kino. Das Hexen-Abenteuer wurde von Fawn Veerasunthorn, Jason Hand und Josie Trinidad verwirklicht, die zuletzt unter anderem an Titeln wie Wish, Vaiana 2 und Zoomania beteiligt waren.