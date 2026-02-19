Fantasy-Horror versenkte ein ganzes Universum, das jetzt neu aufgelegt wird: Hier ist der nächste Trailer zu The Mummy

Die Mumie ist zurück: Dank Lee Cronin's The Mummy ist die Fantasy-Horror-Kreatur einige Jahre nach dem gigantischen Kino-Flop bald wieder auf der Leinwand zu sehen. Der neue Trailer hat es in sich.

Die Mumie hat bereits unsere Urgroßeltern das Fürchten gelehrt. 1932 erschien das Fantasy-Horror-Franchise mit Die Mumie erstmals auf der Leinwand. 2017 ging es mitsamt großen MCU-artigen Plänen im Flop von Die Mumie unter. Jetzt ist es wieder da: Lee Cronin's The Mummy soll die Kreatur so furchterregend wie noch nie auf die Leinwand bringen. Und der Trailer macht Lust auf mehr.

Schaut euch hier den Trailer zu Lee Cronin's The Mummy an:

Lee Cronin's The Mummy - Trailer (Deutsch) HD

Lee Cronin's The Mummy wird wieder Fantasy-Horror statt Abenteuer

Der Mumie-Film von Lee Cronin (Evil Dead Rise) dreht sich um ein Ehepaar (Jack Reynor und Laia Costa), dessen Tochter (Natalie Grace) vor acht Jahren spurlos verschwand. Schließlich erreicht sie die schockierende Nachricht: Ihre Tochter wurde gefunden und lebt – aber sie hat sich stark verändert.

Denn von ihrer Tochter, die in einem 3000 Jahre alten Sarkophag gefunden wurde, ist außer ihrem Körper nicht mehr viel übrig: Wie eine unheimliche Kreatur klappert sie mit den Zähnen und kriecht, ihre Gliedmaßen sind verformt und scheinen zu faulen, ihre Haare sind an vielen Stellen ausgefallen. Als ihre Eltern sie nach Hause bringen, beginnt der Horror.

Cronin hat sich ganz offenbar vorgenommen, das Franchise zu seinen Horror-Wurzeln zurückzuführen. Anders als etwa die Abenteuerversion Die Mumie und ihre Nachfolger soll sein Film ein echter Schocker sein, wie der Trailer verspricht.

Auch die Abenteuerversion geht weiter:

Wann kommt Lee Cronins Die Mumie-Film ins Kino?

Lee Cronin's The Mummy soll am 16. April 2026 in die deutschen Kinos kommen.

