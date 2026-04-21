Fantasy-Kult wird nach 28 Jahren fortgesetzt: Der erste Trailer enthüllt Game of Thrones-Star Maisie Williams und die Rückkehr von 2 Mega-Stars

Ein großer Fantasy-Kult der 90er kehrt noch 2026 zurück: Der Zauberhafte Schwestern 2-Teaser gewährt den ersten Blick auf Game of Thrones-Star Maisie Williams, Nicole Kidman und Sandra Bullock.

Ein Fluch ist schwer zu verbrechen – selbst für Hexen und mit fast 30 Jahren Abstand. Das zeigt zumindest der erste Teaser zum Fantasy-Sequel Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern, das den Kultfilm Zauberhafte Schwestern von 1998 fortsetzt. Die charmanten Hexen Gillian (Nicole Kidman) und Sally Owens (Sandra Bullock) stecken erneut in der Klemme. Helfen könnte unter anderem Game of Thrones-Star Maisie Williams als Tochter.

Schaut hier den ersten Teaser zu Zauberhafte Schwestern 2:

Practical Magic 2 Zauberhafte Schwestern – Teaser Trailer (Deutsch) HD

Fantasy-Rückkehr mit Game of Thrones-Star: Was passiert in Zauberhafte Schwestern 2?

Was genau in der Handlung von Zauberhafte Schwestern 2 passiert, enthüllt der Teaser allerdings noch nicht – es steht aber zu erwarten, dass die Misere, aus der sich die beiden Hauptfiguren 1998 befreien konnten, womöglich zurückkehrt ist. Gibt es einen neuen Fluch, der die beiden davon abhält, die große Liebe zu finden?

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Zumindest scheint kein Fluch die beiden davon abzuhalten, eben jene zu suchen – und mit der bisher noch nicht benannten Figur von Lee Pace (Guardians of the Galaxy) ist offenbar auch ein passender Kandidat gefunden. Doch der sollte sich von der familiären Tendenz, potenzielle Liebhaber ins Grab zu befördern, besser nicht abschrecken lassen.

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Neben den oben genannten Darsteller:innen werden unter anderem Dianne Wiest und Stockard Channing wieder als Tanten Jet und Franny zu sehen sein. Als Neuzugang stand auch Joey King (The Kissing Booth) mit vor der Kamera.

Wann kommt Practical Magic 2 ins Kino?

Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern erscheint am 10. September 2026 in den deutschen Kinos. Regie führte Susanne Bier, die mit Bullock bereits bei Bird Box zusammenarbeitete. Das Drehbuch schrieben Akiva Goldsman, der auch das Skript für Teil 1 verfasste, und Georgia Pritchett (Succession).