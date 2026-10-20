Eine der besten Fantasyserien aller Zeiten erobert Amazon Prime: "Das ist nicht mal Game of Thrones gelungen"

Die 1. Staffel eines erschütternden Fantasy-Meisterwerks hat gerade die Prime-Charts gestürmt. Hier erfahrt ihr die Hintergründe zur Serie, die bei uns in mehreren Bestenlisten gelandet ist.

Wenige Animes aus den letzten 15 Jahren haben so eine Begeisterung ausgelöst wie das Fantasy-Epos Attack on Titan. Die vier Staffeln der wuchtig-erschütternden Serie kommen bei der Moviepilot-Community auf einen gewaltigen Wertungsschnitt von 8,4 von 10 Punkten und auch einige Redaktionsmitglieder sind riesige Fans.

Falls ihr die Serie noch gar nicht kennt, dann könnt ihr gerade zumindest Staffel 1 von Attack on Titan im Amazon Prime-Abo streamen. In den Charts steht der Anime derzeit schon auf Platz 7.

Neu in den Amazon Prime-Charts: Darum geht es in Attack on Titan

Bei Amazon Prime stehen alle 25 Folgen der 1. Season Attack on Titan in der Flat zur Verfügung. Darin wird eine Welt gezeichnet, in der vor 100 Jahren ein Großteil der Menschheit von bestialischen Titanen ausgelöscht wurde. Die Überlebenden haben sich eine Stadt mit hohen Mauern aufgebaut, die in der Gegenwart von Attack on Titan nun wieder von den riesigen Monstern angegriffen wird. Als Hauptfigur Eren zusehen muss, wie seine Mutter von den Angreifern getötet wird, schließt er sich dem Kampf gegen die Titanen an.

So sieht die aktuelle Serien-Top-10 bei Amazon Prime aus (Stand 20. Oktober 2026):

In einer von gewaltigen Mauern beschützten, europäisch angehauchten Fantasywelt verlieren drei Kinder ihre Unschuld an das Militär. Der Krieg gegen gefräßige Titanen entlädt sich in bombastischen Actionszenen, Twists und psychologischem Tiefgang. Nicht zuletzt wegen des unverbrauchten Fantasysettings, des Worldbuildings und der stetig wachsenden Mythologie gehört Attack on Titan zu den populärsten Anime des neues Jahrtausends.

Die wahre Meisterleistung vollbringt Attack on Titan ab der zweiten Hälfte, wenn sich der Monster-Überlebenskampf in eine komplexe politische Tragödie über Krieg, Unterdrückung, Trauma und den Zyklus der Gewalt verwandelt. Mit monumentalen Enthüllungen, veränderten Blickwinkeln und Twists bis zur letzten Minute fesselt Attack on Titan über 89 Folgen hinweg. Wenn sich Helden in Bösewichte verwandeln und im Namen der Freiheit unvorstellbare Gräueltaten ausüben, muss das Publikum seine Vorstellung von Gut und Böse stetig hinterfragen. Ein Kunststück, das nicht mal Game of Thrones am Ende so einnehmend, komplex und tiefschürfend gelang.

In unserem Ranking der 50 besten Fantasyserien seit 2000 hat es Attack on Titan auf Platz 5 geschafft. Mein Moviepilot-Kollege Max Wieseler schreibt dazu über das Anime-Epos:

In unserem generellen Ranking der 100 besten Serien des letzten Jahrzehnts hat es Attack on Titan außerdem auf Platz 18 geschafft.

Die restlichen Staffeln des Fantasy-Meisterwerks streamen nicht im Prime-Abo

Wenn ihr nach Season 1 direkt weiterschauen wollt, kommt ihr zumindest mit der Abo-Flatrate von Amazon Prime derzeit nicht weiter. Attack on Titan Staffel 2 bis 4 findet ihr aktuell beim Streamer Crunchyroll im Angebot. Ansonsten könnt ihr die Folgen für einen Aufpreis bei Amazon leihen oder kaufen.

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