Dieses Fantasy-Meisterwerk bei Netflix rettet euren Sonntagabend: 3 Stunden absolute Perfektion

Wie könnte man das Wochenende besser beenden als mit dem wohl besten Fantasy-Blockbuster der Filmgeschichte? Bei Netflix könnt ihr am heutigen Sonntagabend ein unübertroffenes Meisterwerk streamen.

Man muss nicht erst auf Weihnachten warten, um sich in den fantastischen Bildern dieses epochalen Fantasy-Blockbusters zu verlieren. Der Herr der Ringe: Die Gefährten ist ein perfekter Film, den man eigentlich immer schauen kann. Aktuell streamt er bei Netflix im Abo – unsere Empfehlung für den Sonntagabend.

Der Herr der Ringe bei Netflix: Die Gefährten brechen auf zum Schicksalsberg in Mordor

Mittelerde zittert. Eine ungeheuerliche, nahezu fast vergessene Macht meldet sich aus den Schatten von Morder zurück. Der finstere Sauron befindet sich auf der Suche nach jenem mächtigen Herrscherring, den er einst vor langer Zeit geschaffen hat, um Mittelerde an sich zu reißen. Also schickt er die furchteinflößenden Ringgeister los.

Fernab der Steinwüste von Mordor lebt der Hobbit Frodo Beutlin ein unscheinbares Leben im friedlichen Auenland. Noch ahnt er nicht, dass er bald eine lange, beschwerliche Reise auf sich nehmen wird, um den einen Ring in den Flammen des Schicksalsbergs zu vernichten. Mit der Ankunft eines Zauberers soll sich das ändern.

Gandalf schickt Frodo auf ein Abenteuer, das ihn alle Kräfte kostet. Zum Glück ist er nicht allein. Neben dem Zauberer wird er von dem Waldläufer Aragorn, dem Elb Legolas, dem Zwerg Gimli begleitet. Dazu gesellen sich Boromir aus Gondor und die drei Hobbits Sam, Merry und Pippin. Neun Gefährten, die Gemeinschaft des Rings.

Ein Meisterwerk bei Netflix: In Der Herr der Ringe: Die Gefährten kann man alles fühlen

Lange Zeit galt J.R.R. Tolkiens Fantasy-Epos als unverfilmbar. Regisseur Peter Jackson hat sich davon jedoch nicht beirren lassen und eine aufwendige Verfilmung in die Wege geleitet, die jegliche Erwartungen übertroffen hat. Neben Harry Potter wurde Herr der Ringe zum definierenden Fantasy-Phänomen der 2000er Jahre.

In nur drei Stunden gelingt es Jackson, Tolkiens komplexe Welt zum Leben zu erwecken – und das ohne ellenlange Expositionsdialoge, die uns die Regeln des fiktiven Universums pflichtbewusst herunterbeten. Vielmehr können wir in dieses Abenteuer eintauchen und die Prüfungen der Gefährten am eigenen Leib erfahren.

Alles in Der Herr der Ringe fühlt sich greifbar an, vom saftigen Grün des Auenlandes bis zur endzeitlichen Stimmung, die in Mordor herrscht. Jackson nimmt uns mit in die tiefsten Minen von Moria und lässt ganze Gebirgsketten im Angesicht unheilvoller Zaubersprüche beben, ehe wir uns in einem geheimnisvollen Wald verlieren.

Perfekter Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Der Herr der Ringe besteht den Test der Zeit

Es sind aber nicht nur die prächtigen Landschaften (gefilmt in Neuseeland), die Jacksons Mittelerde lebendig machen. Jedes Kostüm besitzt eine Vielzahl an Texturen. Jede Miniatur wirkt, als ragt sie tatsächlich aus der Umgebung heraus. Und selbst die – inzwischen etwas gealterten – CGI-Effekte stehen im Geiste der Erzählung.

Was dieses Fantasy-Abenteuer außerdem so atemberaubend macht, ist die musikalische Rahmung. Ein Schatz an Leitmotiven breitet sich auf der Tonspur aus, während jeder Ort eine eigene Klangfarbe erhält. Genauso reich wie die Bilder gestaltet sind, geht Howard Shore mit seinen meisterhaften Kompositionen in die Tiefe.

Der Herr der Ringe: Die Gefährten ist eine einnehmende Entdeckungsreise – und das nicht nur im Hinblick auf Tolkiens detailverliebte Mythologie. Aus dem Wissen um jeden Trick der Filmgeschichte ist ein zutiefst filmisches Blockbuster-Monument entstanden, das bis heute seinesgleichen sucht. Ein Meilenstein, ein Maßstabsfilm.

Bei Netflix könnt ihr euch jetzt selbst (wieder) davon überzeugen.