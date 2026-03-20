Fantasy-Milliardenreihe wird 2027 fortgesetzt: Erster Teaser verrät Startdatum und große Star-Rückkehr

Der erste Teaser zur Fantasy-Fortsetzung Sonic the Hedgehog 4 ist eingetroffen und kündigte neben dem Startdatum zugleich die Rückkehr des wichtigsten Stars der Reihe an.

Es war nach den Fanprotesten im Jahr 2019 aufgrund des Erscheinungsbildes des Titelcharakters nicht unbedingt abzusehen, doch aus der Videospielverfilmung Sonic the Hedgehog wurde tatsächlich eine ziemlich erfolgreiche Filmreihe, die weltweit 1,2 Milliarden US-Dollar einspielte. Diese Summe möchte man bei Paramount gerne weiter ausbauen, weshalb der actionreiche Fantasy-Spaß fortgesetzt wird.

Nun wurde der erste Teaser zu Sonic the Hedgehog 4 veröffentlicht, der nicht nur das genaue Startdatum des Sequels ankündigt, sondern auch das Comeback des größten Stars der Reihe.

Fantasy-Fortsetzung: Sonic the Hedgehog 4 kommt 2027 – mit Jim Carrey als Dr. Robotnik

Nur etwas über zwei Jahre nach seinem Vorgänger Sonic the Hedgehog 3 wird Sonic 4 in den Kinos starten und hält sich damit an den relativ zügigen Veröffentlichungsrhythmus des Franchise: Wie der erste Teaser verrät, wurde der US-Kinostart auf den 19. März 2027 gelegt. Da in Deutschland Kinofilme für gewöhnlich donnerstags starten, bekommen wir hierzulande die Fantasy-Fortsetzung also wohl schon einen Tag eher, am 18. März 2027, zu sehen.

Sonic the Hedgehog 4 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Zudem bestätigt die Vorschau die überraschende Rückkehr von Jim Carrey, der auch schon in den ersten drei Teilen als Schurke Dr. Robotnik mit von der Partie war. In dem Clip ist der Hollywood-Star nämlich als ebenjener Bösewicht zu hören, der unheilvoll ankündigt:



Du glaubst, deine Welt sei sicher, doch deine Zeit läuft bald ab. Das Chaos hat gerade erst begonnen.



Dass der eigentlich am Ende von Teil 3 sich selbst opfernde Robotnik im neuen Film doch noch am Leben (und offenbar wieder böse) ist, könnte die seit einer Weile herumgeisternde Theorie bestätigen, dass Sonic 4 zum Teil in einer alternativen Zeitlinie spielt. Demnach könnte es sich bei dem Sequel um eine Quasi-Adaption des Sega-Spiels Sonic the Hedgehog CD von 1993 handeln, in dem der verrückte Wissenschaftler die Welt unterjocht hat.

Genaueres zur Handlung von Teil 4 werden wir aber wohl erst erfahren, wenn der erste "richtige" Trailer zum Film vorliegt.

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Welche Stars sind in Sonic the Hedgehog 4 mit dabei?

Neben Carrey kehren weitere Stars zum Franchise zurück: So werden im Original erneut die Stimmen von Ben Schwartz (als Sonic), Idris Elba (als Knuckles), Keanu Reeves (als Shadow) und Colleen O'Shaughnessey (als Tails) zu hören sein. James Marsden und Tika Sumpter übernehmen abermals ihre Rollen als Tom und Maddie Wachowski.

Prominente Neuzugänge wird es in Sonic 4 ebenfalls geben: So sind u.a. Ben Kingsley (Iron Man 3), Nick Offerman (Civil War), Kristen Bell (Die Eiskönigin) und Matt Berry (What We Do in the Shadows) für den Cast des Films bestätigt. Als Regisseur fungiert – wie auch schon bei Teil 1 bis 3 – Jeff Fowler.