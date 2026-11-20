Vor 20 Jahren blickte die Filmwelt gespannt zu Stefen Fangmeier, der im Begriff war, einen riesigen Fantasy-Blockbuster ins Kino zu bringen. Es ist bis heute seine erste und einzige Regiearbeit.

Die 2000er standen kinotechnisch ganz im Zeichen der Fantasy-Welle, die durch den massiven Erfolg von Harry Potter und Herr der Ringe ausgelöst wurde. Jedes Studio in Hollywood wollte seine eigene Filmreihe haben, die über mehrere Teile hinweg eine epische Geschichte erzählt und das Publikum beständig ins Kino lockt.

Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter wirkte 2006 wie ein Selbstläufer. Nicht zuletzt hatte die Buchvorlage damals schon ein Millionenpublikum erreicht. Doch wer hat Eragon eigentlich inszeniert? Im Gegensatz zu Chris Columbus (Harry Potter) und Peter Jackson (Herr der Ringe) redet heute kaum noch jemand über Stefen Fangmeier.

Eragon-Regisseur Stefen Fangmeier war bei der Geburtsstunde des modernen Blockbuster-Kinos dabei

Stefen Fangmeier ist ein sehr spannender Name im Kontext der Fantasy-Verfilmungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Während Columbus mit Mrs. Doubtfire und den Kevin-Filmen große Leinwanderfolge vorweisen konnte und sich Jackson als Kultregisseur hervorgetan hatte, lieferte Fangmeier mit Eragon sein Regiedebüt ab.

In Branchenkreisen war er trotzdem bekannt: 1991 arbeitete er als Teil der Effektschmiede ILM an Terminator 2 – Tag der Abrechnung im digitalen Bereich und war somit direkt bei der Geburtsstunde des modernen Blockbuster-Kinos dabei. CGI-Meilensteine wie Jurassic Park und Twister durften danach in seiner Vita nicht fehlen.

Als Visual Effects Supervisor hat Fangmeier einige markante Blockbuster auf den Weg gebracht. Der Soldat James Ryan, Die Bourne Identität und Signs stehen als Highlights in seiner Filmografie. Als sich 20th Century Fox 2004 auf die Suche nach einem Regisseur für Eragon machte, überzeugte er mit seiner oscarnominierten Expertise.

Bereits Peter Jackson brachte ein Faible für Effekte mit, sowohl handgemacht als auch am Computer erstellt. Ein wichtiger Schlüssel, um ein Fantasy-Epos, das jahrzehntelang als unverfilmbar galt, so prachtvoll wie möglich auf die Leinwand zu bannen. Auch Narnia-Regisseur Andrew Adamson kam mit Shrek aus dem Animationskino.

Stefen Fangmeier hatte auch als Eragon-Regisseur eine gewisse Vorreiterrolle in Hollywood inne

Fangmeier wurde zum Prototyp des VFX-Experten, der als Regisseur für einen Blockbuster angeheuert wird – und danach fast wieder komplett aus dem Rampenlicht verschwindet. Zu beobachten war das etwa bei Hoyt Yeatman und G-Force, Eric Brevig und Die Reise zum Mittelpunkt der Erde sowie Robert Stromberg und Maleficent.

Die nächste Generation waren Indie-Regisseure à la Neill Blomkamp und Gareth Edwards, die sich von VFX-lastigen Achtungserfolgen in Blockbuster-Sphären katapultierten und sich dort tatsächlich einen bleibenderen Namen machen konnten. Auf District 9 folgten Elysium und Chappie. Auf Monsters folgten Godzilla und Rogue One.

Eine langlebige Regiekarriere war Fangmeier nicht vergönnt. Seine Eragon-Verfilmung wurde von der Kritik mit verheerenden Besprechungen in Empfang genommen, ehe Fans ihrem Frust freien Lauf ließen. Weder filmisch noch als werktreue Adaption überzeugte der Film, vom mageren Einspielergebnis ganz zu schweigen.

Auf Produktionskosten von 100 Millionen US-Dollar treffen bei Eragon nur 250 Millionen US-Dollar Einspiel. Im Vergleich zu Harry Potter, Herr der Ringe und Narnia, die Box-Office-Zahlen zwischen 750 Millionen und einer Milliarde US-Dollar erreichten, war das fraglos eine Enttäuschung. Fox stampfte die geplanten Fortsetzungen ein.

Von Eragon zu Game of Thrones: Stefen Fangmeier hat doch noch ein Drachen-Meisterwerk geschaffen

Obwohl nach dem Kinostart noch in Aussicht gestellt wurde, dass die nächsten beiden Teile wie Fluch der Karibik 2 und Fluch der Karibik 3 unmittelbar hintereinander gedreht werden könnten, verschwand die angerissene Reihe im Blockbuster-Nirwana und Fangmeier kehrte zu seiner Kernkompetenz zurück: den visuellen Effekten.

Der 2008 erschienene Wanted war der erste Film, den Fangmeier wieder als Visual Effects Supervisor betreute, bevor er bei der größten Blockbuster-Serie überhaupt landete: Game of Thrones. Staffel 2 markierte sein Westeros-Debüt. Nach ein paar Jahren Pause kehrte er für Staffel 7 und 8 zurück und lieferte ein Meisterwerk ab.

Eragon mag inzwischen in Vergessenheit geraten sein. In Game of Thrones erweckte Stefen Fangmeier am Ende aber doch noch Drachen für die Ewigkeit zum Leben. Bis heute gilt die VFX-Arbeit in Game of Thrones als Messlatte für Blockbuster-Serien. Nur die wenigsten Projekte konnten das Lied von Eis und Feuer übertreffen.