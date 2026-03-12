Kommt Fantasy-Realverfilmung Rapunzel noch 2026? Das wissen wir jetzt schon über das Disney-Remake

Das nächste Live-Action-Remake aus dem Hause Disney steht in den Startlöchern. Rapunzel – Neu verföhnt bekommt eine Realverfilmung. Die Stars für die wichtigsten Rollen sind bereits bekannt.

Nach Belle aus Die Schöne und das Biest, Arielle, die Meerjungfrau und Schneewittchen ist die nächste Disney-Prinzessin an der Reihe, die ihre eigene Realfilmversion auf der großen Leinwand bekommt: Rapunzel wird nach Rapunzel – Neu verföhnt ... quasi noch einmal neu verföhnt.

Dieses Mal zieren die langen blonden Haare jedoch einen echten Menschen – und wir wissen sogar schon, wer das sein wird. Auch die Rollen von Flynn Ryder und Madame Gothel wurden bereits besetzt. Wir klären euch über die wichtigsten Informationen zu Tangled auf.

Disneys Live-Action-Remake Tangled: Das sind die Stars der Rapunzel-Realverfilmung

Lange wurde gemunkelt, wer in der Realverfilmung in die Rollen von Rapunzel und Flynn Ryder schlüpfen wird. Immerhin gehören die beiden mittlerweile zu den beliebtesten Disney-Figuren überhaupt. Im Animationsfilm wurden die beiden im englischen Original von Mandy Moore und Zachary Levi gesprochen. Dass beide nicht für die Realverfilmung zurückkehren würden, war bereits schnell bekannt. Doch wer sollte es stattdessen werden?

Von großen Namen wie Sabrina Carpenter oder Timothée Chalamet wurden viele Namen in den Ring geworfen. Letztendlich hat sich Disney jedoch für zwei noch eher unbekannte Gesichter entschieden.

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Teagan Croft wird in die Rolle von Rapunzel schlüpfen. Die Schauspielerin hatte ihren Durchbruch mit der Superhelden-Serie Titans, in welcher sie zwischen 2018 und 2023 in 38 Folgen als Rachel Roth alias Raven zu sehen war. Tangled wird ihre erste ganz große Kinorolle sein.

Flynn Ryder wird hingegen von Milo Manheim verkörpert werden. Der Schauspieler war unter anderem in Dinseys Zombie-Reihe zu sehen und spielt seit 2023 in der Serie School Spirits mit. Auch für Manheim soll Tangled die erste ganz große Kinorolle werden.

Darüber hinaus wurde vor kurzem auch die dritte große Rolle der Realverfilmung besetzt: Rapunzels Ziehmutter Madame Gothel. Nachdem zuerst Scarlett Johansson für die Rolle angedacht war und diese wegen Terminschwierigkeiten wieder aus dem Projekt ausstieg, hatten Fans schnell eine neue Favoritin für die Rolle: Kathryn Hahn, die in der Marvel-Serie Agatha All Along ihre Tauglichkeit zur singenden Hexe unter Beweis stellte. Die Fangebete wurden letztendlich erhört und Hahn wurde offiziell für die Rolle bestätigt.

Wann kommt die Rapunzel-Realverfilmung Tangled ins Kino?

Bis der Film die weltweiten Kinos erreicht, dauert es noch eine ganze Weile. Tangled wird voraussichtlich Ende 2027 in die hiesigen Lichtspielhäuser einziehen. Ein offizieller Starttermin wurde jedoch noch nicht von Disney bekanntgegeben.

Inszeniert wird der Film von Michael Gracey, der sich bestens mit Musical-Verfilmungen auskennt. Zu seiner Vita als Regisseur gehören unter anderem Greatest Showman sowie das Robbie Williams-Biopic Better Man. Als Produzent war er ebenfalls am Elton John-Film Rocketman beteiligt. Tangled scheint also in guten Händen zu sein.

Das Drehbuch wird von Jennifer Kaytin Robinson geschrieben, die zuvor unter anderem das Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast-Reboot sowie die Netflix-Filme Do Revenge und Someone Great zu Papier gebracht hat. Bei den letzten beiden übernahm sie auch die Regie.

Rapunzel – Neu verföhnt wurde zum teuersten Animationsfilm aller Zeiten

Als das Animations-Original Rapunzel – Neu verföhnt 2010 die Kinos erreicht hat, ging der Film als teuerster Animationsfilm aller Zeiten in die Geschichte ein. Ganze 260 Millionen US-Dollar soll das Fantasy-Abenteuer gekostet haben. Der Film konnte mehr als das Doppelte seines Budgets wieder einspielen. Rund 591 Millionen US-Dollar kamen an den weltweiten Kinokassen zusammen. Im Disney-Fandom ist der Film darüber hinaus noch immer unvergessen. Ob das Remake da mithalten kann, erfahren wir voraussichtlich 2027.

Bis dahin könnt ihr euch das Disney-Original noch einmal bequem im Abo bei Disney+ anschauen.