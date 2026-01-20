Fantasy-Reihe überrollt Netflix-Charts: Alle 3 Filme gleichzeitig in der Top 10

Netflix hat kürzlich alle drei Filme einer beliebten Fantasy-Reihe ins Programm aufgenommen. Nur wenige Tage später stehen sie in den Film-Charts des Streamers.

Erst letztes Jahr hat die Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht die weltweiten Kinoleinwände erobert und dabei nicht nur die Kassen klingeln lassen, sondern auch Kritiker:innen und Fans überzeugen können. Während der Fantasy-Kracher bei Netflix noch auf sich warten lässt, hat der Streamer vor wenigen Tagen die animierte Originaltrilogie von Dean DeBlois ins Programm aufgenommen. Wenig überraschend haben gleich zahlreiche Menschen eingeschaltet – und alle drei Teile gleichzeitig in die Film-Charts katapultiert.

Drachenzähmen leicht gemacht-Reihe in den Netflix-Charts: Darum geht's in der Fantasy-Trilogie

Drachenzähmen leicht gemacht dreht sich um den jungen Hicks (im englischen Original: Jay Baruchel), der als Sohn eines großen Wikingerhäuptlings auf der abgelegenen nordischen Insel Berk lebt. Das Volk von Berg rühmt sich als große Drachenjäger, die mit den fantastischen Wesen einen jahrzehntelangen Kampf führen. Der zurückhaltende Hicks tritt jedoch nicht gerade in die Fußstapfen seines draufgängerischen Vaters Haudrauf (Gerard Butler) und so plant der Junge, es endlich allen zu beweisen.

Als es ihm gelingt, ein Exemplar der gefährlichsten Drachenart überhaupt zu fangen – einen Nachtschatten –, wittert er seine Chance. Doch hat Hicks Mitleid mit dem Wesen und geht eine unwahrscheinliche Freundschaft mit ihm ein. Doch wie kann er die Menschen von Berk davon überzeugen, dass Drachen nicht die wahren Feinde sind?

Der erste Drachenzähmen leicht gemacht-Film startete 2010 in den Kinos und konnte laut Box Office Mojo weltweit knapp 495 Millionen US-Dollar einspielen. Die Fortsetzungen Drachenzähmen leicht gemacht 2 (2014) und Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt (2019) konnten diese Ergebnisse mit rund 610 und 510 Millionen US-Dollar sogar noch überbieten. In den Netflix-Charts werden die Filme aktuell ein weiteres Mal zum Hit.

Das ist die aktuelle Film-Top 10 bei Netflix (Stand: 20. Januar 2026):

Drachenzähmen leicht gemacht-Realverfilmung wird fortgesetzt

Fans dürfen sich darüber hinaus darauf freuen, dass auch die beiden weiteren Teile der Original-Trilogie eine Live-Action-Adaption erhalten werden. Der Cast um Mason Thames und Gerard Butler wird darin zurückkehren. In Drachenzähmen leicht gemacht 2 stößt außerdem Cate Blanchett als Hicks' lange vermisste Mutter Valka hinzu, die der Rolle bereits im Animationsfilm ihre Stimme lieh. Der Film soll am 10. Juni 2027 in den Kinos starten.

