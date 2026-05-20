Fantasy-Rückkehr nach 39 Jahren Wartezeit: Erste Reaktionen auf den neuen He-Man-Film machen neugierig auf den Action-Spaß

Der Deutschlandstart vom neuen Masters of the Universe-Film lässt noch zwei Wochen auf sich warten. Ein paar Meinungen zur Neuauflage des Fantasy-Kults erreichen uns schon von der Weltpremiere.

Auf die He-Man-Zeichentrickserie folgte bereits 1987 der erste Live-Action-Kinofilm mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle. Fast vier Jahrzehnte später erreicht uns in zwei Wochen der neue Masters of the Universe von Regisseur Travis Knight (Bumblebee), der gerade seine Weltpremiere in den USA über die Bühne gebracht hat.

Was erste Stimmen zur Realfilmrückkehr von He-Man sagen, verraten wir euch hier.

Der neue Masters of the Universe mit He-Man scheint vor allem jede Menge Spaß zu machen

Der neue He-Man-Film beginnt mit Adam Glenn (Nicholas Galitzine) auf der Erde, wo der muskulöse Held seine Identität als Prinz von Eternia erst wiederentdecken muss. Nach 15 Jahren auf unserer Welt leitet das mächtige Zauberschwert ihn zurück in seine Heimat, wo er gegen den Knochenschurken Skeletor (Jared Leto) antreten muss. Klingt nach einer spaßigen Angelegenheit, wenn man sich die ersten Pressestimmen anhört.

Filmjournalist Scott Menzel attestiert jede Menge Spaß: "Masters of the Universe ist alles, was dieses Kind der 80er wollte und noch mehr. Es ist herrlich campy, unglaublich unterhaltsam und nonstop Spaß von Anfang bis Ende. Travis Knight hat die Aufgabe vollkommen verstanden und genau das geliefert, worauf Fans dieses Franchise gewartet haben. Nicholas Galitzine ist perfekt als He-Man besetzt und das gesamte Ensemble nimmt den Kitsch voll an und hat dabei einen absoluten Spaß. Masters of the Universe könnte sich am Ende als die größte Überraschung des Sommers herausstellen."

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Filmkritiker Griffin Schiller startet ebenfalls lobend, fügt dann aber hinzu: "Für einen Film über das Bedürfnis, aufzuhören, ein Try-Hard zu sein, wünschte ich, er würde nicht so sehr versuchen, mich zu überzeugen. Besonders die Humorversuche (und es gibt viele) sind schmerzhaft abgedroschen und unlustig. Es gibt einen unbeholfenen Rhythmus und ein Gefühl der Unsicherheit, das einen großen Teil der ersten beiden Akte durchdringt, was es mir schwer macht, mich vollständig zu verlieben. [...] Jared Letos Skeletor allerdings ist wirklich ausgezeichnet. Eine urkomisch erbärmliche Diva, die eine Szene spielt wie Man Ray trifft Dr. Evil. Der unbestrittene MVP."

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Andrew J. Salazar von DiscussingFilm macht einen Vergleich zum Marvel-Film Thor auf: "Masters of the Universe ist wie ein Schwesterfilm zu dem ersten Thor. Kämpft in der ersten Hälfte darum, seinen Standpunkt zu finden, aber sobald es sich auf seine Themen zerbrechlicher Männlichkeit und Ego konzentriert, ebnet es den Weg für eine unglaublich unterhaltsame Zeit, die auch visuell ansprechend ist. Nicholas Galitzine ist großartig!"

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Auch Filmkritikerin Courtney Howard war verzaubert und griff zum Guardians of the Galaxy-Vergleich: "Der trashige Charm von Masters of the Universe hat bei mir gewirkt. Eine kolossal epische Zeit. Hat einen GotG-Stil, selbstbewussten Ton und eine radikale Botschaft im Kern. Nicholas Galitzine & Camila Mendes haben es perfekt getroffen. [Daniel Pembertons] Rock-Score (mit Unterstützung von Brian May) haut gut rein. Bleibt bis zum Abspann!"

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Weniger überzeugt war Germain Lussier von Gizmodo, lobte aber auch die Post-Credit-Szene: "Masters of the Universe hat 20 letzte Minuten, die sehr unterhaltsam, seltsam, aber dennoch genießbar sind. Was den Rest des Films betrifft? Es ist ein Chaos. Ernsthaftigkeit wird zum Lachen gespielt, Lachen wird für Emotionen gespielt, es funktioniert, es funktioniert nicht, es versucht es wirklich, endet aber zu unbeholfen. Tolle Szenen in den Abspannsequenzen jedoch."

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Wann genau kommt der neue Masters of the Universe-Film ins Kino?

Ab dem 4. Juni 2026 kann man sich auch in deutschen Kinos einen Eindruck vom neuen He-Man-Film verschaffen – also Donnerstag in zwei Wochen. Dann hört man auch hier wieder: "Bei der Macht von Greyskull!"