Fantasy-Serie seit Wochen in den Netflix-Charts: Jetzt gibt’s das deutsche Remake mit 4 LOL-Stars

Wer die Geister-Sitcom Ghosts bei Netflix entdeckt hat, bekommt in der ARD Mediathek jetzt Fantasy-Nachschub mit dem deutschen Remake des Serien-Hits.

Fast fünf Wochen lang war die Fantasy-Comedy Ghosts aus den Netflix-Charts nicht mehr wegzudenken. Die ersten zwei Staffeln der seit 2021 laufenden US-Serie wanderten Anfang Februar ins Programm des Streamers, wodurch die chaotischen Abenteuer einer Gruppe liebenswerter Geister zahlreiche neue Fans gewinnen konnten. Und wer vom Fantasy-Spuk nicht genug bekommt: Ab heute gibt es ein deutsches (!) Remake in der ARD Mediathek zu streamen.

Ab sofort in der ARD Mediathek: Das deutsche Fantasy-Remake von Ghosts

Tatsächlich handelt es sich auch bei der US-Serie um ein Remake. Originalvorlage ist die britische BBC-Serie Ghosts (2019 bis 2023), die in Deutschland leider bisher nicht veröffentlicht wurde. Stattdessen können sich Ghosts-Fans nun an einer deutschen Variante erfreuen.

Schaut hier den Trailer zur deutschen Ghosts-Serie:

Ghosts - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das deutsche Ghosts handelt wie die anderen Versionen auch von einem jungen Paar. Hier ist es Emma (Cristina do Rego), die ein altes Herrenhaus überraschend erbt und mit ihrem Freund Felix (Benito Bause) bezieht. Der Plan: Schloss Donnerhall soll renoviert und in ein Bed and Breakfast verwandelt werden. Nach einem Steckdosen-Unfall muss Emma jedoch schockiert feststellen, dass es im Haus spukt – und sie ihre verstorbenen Mitbewohner:innen unterschiedlicher Epochen jetzt sehen und hören kann.

Einige Menschen sind über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg auf dem Anwesen gestorben. Jene, die nicht ins Jenseits übergegangen sind, haben sich zu einer dysfunktionalen und chaotischen Geister-Familie zusammengeschlossen, die Emmas und Felix' Leben jetzt auf den Kopf stellt. Folgende Bewohner:innen gehören zur Geister-Besetzung:

(Sebastian Schwarz) – ein Versicherungsvertreter, der ohne Hose starb und für jede Gelegenheit schlecht gealterte Flachwitze auf Lager hat Claudius (Max Giermann) – ein römischer Legionär, der gerne seine Lateinkünste zum Besten gibt

Für Fans der Amazon-Show LOL: Last One Laughing hält die Besetzung von Ghosts gleich vier Überraschungen bereit. Zum Cast gehören der Staffel 2-Sieger Max Gierman sowie die aus Staffel 4 und Staffel 5 bekannten Teilnehmenden Jan van Weyde und Meltem Kaptan. Darüber hinaus ist auch Entertainer Riccardo Simonetti in einer Gastrolle zu sehen, der zu den Kandidat:innen der kommenden 6. Staffel von LOL zählt.

Wo ihr die Ghosts-Serien streamen könnt

Die erste Staffel des deutschen Ghosts-Remakes besteht aus sechs 23-minütigen Episoden, die ihr alle seit dem 7. März 2025 in der ARD Mediathek streamen könnt.

Wer sich die Zeit lieber mit den US-Geistern Thor, Pete, Isaac, Hetty, Alberta, Trevor und Flower vertreibt, findet die ersten beiden Staffeln aktuell bei Netflix. Bei Sky bzw. WOW könnt ihr sogar schon bis Staffel 3 schauen. Und danach ist längst nicht Schluss mit dem Geister-Chaos.

In den USA läuft aktuell die 4. Staffel von Ghosts, die in den kommenden Monaten hierzulande bei Sky erscheinen wird. Darüber hinaus hat der Heimatsender CBS auch schon Staffel 5 und 6 in Auftrag gegeben.