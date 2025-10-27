Fantasy-Star löste mit 2 Wörtern Massenhysterie in Kinos aus – jetzt soll er den Oscar bekommen

Der Stars eines der erfolgreichsten Filme des Jahres nimmt jetzt am Oscar-Rennen teil. Eine berühmte Szene des Fantasy-Blockbusters sorgte weltweit für tumultartige Szenen im Kinosaal.

"Chicken Jockey!": Keine Worte sorgten im Kinojahr 2025 wohl für mehr Chaos im Kinosaal. Jack Black (School of Rock) spricht sie in einer Szene des Fantasy-Überhits Ein Minecraft Film aus und sorgte damit für völlige Eskalation unter den Fans. Jetzt soll er für seine Leistung den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen.

Fantasy-Star Jack Black geht für Ein Minecraft Film ins Oscar-Rennen

Wie eine offizielle Seite des Minecraft-Studios Warner Bros. zeigt, reichten dessen Chefs Mitwirkende des Films für das Oscar-Rennen ein. Neben Jack Black als Bewerber für den Oscar als bester Hauptdarsteller sind unter anderem Jason Momoa als bester Nebendarsteller und Emma Myers als beste Nebendarstellerin vertreten.

Es handelt sich dabei um einen normalen Vorgang der Oscar-Verleihung: Studios reichen diverse Namen ein, über die die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für eine Nominierung abstimmen können. In der zweiten Runde werden dann die Oscar-Gewinner:innen bestimmt.

Black ist also noch nicht Oscar-nominiert. Es ist möglich, dass es dazu gar nicht kommt, weil andere Favoriten ihn an Stimmen übertreffen. Für die Kategorie des besten Hauptdarstellers darf es maximal fünf Nominierte geben.

Auch interessant:

Was steckt hinter den "Chicken Jockey"-Phänomen?

Der Chicken Jockey (auf Deutsch: "Hühner-Jockey") ist eine Figur aus dem Minecraft-Videospiel, das der Kino-Adaption zugrunde liegt. Es handelt sich um ein Zombie-Kind auf einem Huhn, das die Spielenden attackiert.

In Ein Minecraft Film gibt es eine Szene, in der Garrett Garrison (Jason Momoa) gegen eine solche Figur antreten muss. Steve (Black) kündigt sie mit einem lauten "Chicken Jockey!" an. Durch Trailer und Ausschnitte entwickelte sich die Szene bereits vor Kinostart zum Meme.

Als junge Fans den Moment dann im Kinosaal sahen, gab es für viele kein Halten mehr: Popcorn flog durch den Raum, viele Publikumsmitglieder schrien und jubelten. Aus dem Meme wurde ein globales und kontroverses Kino-Phänomen, dass mitunter sogar zu Polizeieinsätzen führte.

Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.