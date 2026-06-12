Fantasy statt Fußball? Auf Amazon streamt ab sofort ein Reboot, das 40 Jahre nach dem Originalfilm kam

Wer lieber Fantasy-Kriegerinnen statt Fußballern beim Schwitzen zusieht, sollte sich ab heute bei Amazon Prime Video umsehen. Dort streamt jetzt das Reboot eines waschechten Genre-Klassikers.

Lasst euch vom Look des neuen Red Sonja-Films nicht hinters Licht führen. Obwohl der ruppige Sword-and-Sorcery-Streifen wie eine Fantasy-Produktion von vor 20 Jahren aussieht, kam er tatsächlich erst 2025 heraus – genau 40 Jahre nach dem Originalfilm Red Sonja, in dem Arnold Schwarzenegger sich als Conan der Barbar blicken ließ.

Seit Freitag, dem 14. Juni könnt ihr das Reboot auf Amazon Prime Video im Abo abrufen. Zum Beispiel, wenn ihr euch nicht so sehr für die FIFA-Weltmeisterschaft der Herren begeistern könnt.

Fantasy-Reboot Red Sonja auf Amazon: Im Kettenbikini in den Kampf

Die Teufelin mit Schwert ist zurück. Im neuen Red Sonja-Film von Regisseurin M.J. Bassett (Silent Hill: Revelation, Altered Carbon) löst Matilda Lutz ihre Vorgängerin Brigitte Nielsen in der Titelrolle ab und stürzt sich ähnlich leicht bekleidet in die Schlacht.

In der Inhaltsangabe heißt es: "Gefangen. In Ketten gelegt. Gezwungen, ums Überleben zu kämpfen. Red Sonja muss sich durch die blutgetränkten Gruben eines Tyrannenimperiums kämpfen und eine Armee von Ausgestoßenen um sich scharen, um ihre Freiheit zurückzugewinnen und Dragan und seine skrupellose Braut Dark Annisia zu besiegen."

Hier der Red Sonja-Trailer:

Red Sonja - Trailer (English) HD

Erfunden wurde die Figur der Red Sonja bereits 1973 von Autor Roy Thomas und Comic-Künstler Barry Windsor-Smith.

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Wo kann man den Red Sonja-Originalfilm streamen?

Von den Moviepilot-Bewertungen tun sich Original und Reboot nicht viel. Der 80er-Jahre-Streifen bekamt von unserer Community eine 4,8 spendiert, während der neuere Film eine etwas schlechtere 4,4 in der Gesamtwertung vorzuweisen hat. Falls ihr aber doch lieber den 40 Jahre alten Genre-Eintrag von Regisseur Richard Fleischer streamen wollt, findet ihr die damalige Red Sonja beim Amazon-Kanal Moviecult im Abo. Ansonsten gibt es ihren Film auch als Leih- und Kauftitel hier und da.