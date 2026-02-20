Fantasy-Tipp heute im TV: Daniel Radcliffe in einer seiner unheimlichsten Rollen mit Alptraumpotenzial

Im heutigen TV-Tipp wird Harry Potter-Star Daniel Radcliffe mit dämonischen Kräften ausgestattet. Der Genre-Mix überrascht mit schwarzem Humor, verstörenden Bildern und einer Stadt, die durchdreht.

Vier Jahre nach Harry Potter wagte sich Daniel Radcliffe 2015 wieder ins Fantasy-Genre. Doch was euch in Horns erwartet, hat nichts mit Zauberschüler:innen zu tun. Statt Magie und Abenteuer erwartet euch hier eine albtraumhafte Geschichte über Schuld, Wut und die dunklen Abgründe einer Kleinstadt. Radcliffe seht ihr hier in einer seiner radikalsten Rollen.

Tele 5 zeigt den Horror-Thriller am heutigen Dienstag, den 24. Februar 2026, um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht um 02:50 Uhr, alternativ findet ihr hier die Streaming-Anbieter, die Horns im Programm haben.

Horns im TV: Daniel Radcliffe wachsen Hörner und eine Stadt dreht durch

Für Ignatius Perrish (Radcliffe) hätte das Leben nicht besser laufen können, doch der brutale Mord an seiner Freundin verändert sein ganzes Leben. Als einziger Tatverdächtiger bleibt Ignatius auch nach dem gerichtlichen Freispruch geächtet. Isoliert, verzweifelt und voller Zorn wacht er eines Morgens auf und muss feststellen, dass aus seiner Stirn Hörner wachsen.

Die bringen eine unheimliche Fähigkeit mit sich. Menschen, die sich in Ignatius Nähe befinden, sprechen plötzlich ihre dunkelsten Gedanken und verborgensten Wünsche aus. Was zunächst wie ein Fluch wirkt, wird für ihn zur Chance, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch je tiefer er gräbt, desto verstörender werden die Abgründe, die sich auftun.

Horns schwankt zwischen Fantasy, Thriller und Psychodrama

Regisseur Alexandre Aja weiß, wie man Horrorfilme inszeniert. Vom kultigen The Hills Have Eyes bis zum grauenhaften Splatter High Tension, der 20 Jahre auf dem deutschen Index stand. Auch sein nächstes Projekt wird blutig, wenn er die Fortsetzung eines Netflix-Hai-Hits übernimmt. Doch Horns ist alles andere als ein klassischer Horrorfilm – trotz Albtraum-Szenario.

Der Film wechselt zwischen bitterbösem Humor, emotionalem Drama und schockierenden Momenten. Gerade diese Mischung sorgt für eine besondere Spannung, weil nie ganz klar ist, in welche Richtung sich die Geschichte als Nächstes bewegt. Genauso schwankt auch Radcliffes Figur zwischen Verletzlichkeit und erschreckender Dunkelheit. Der Brite verkörpert die Rolle mit einem intensiven Spiel, das fesselt.

Somit können sich Genre-Fans auf eine originelle Geschichte freuen, die auf dem Roman Teufelszeug von Joe Hill basiert. Hinter dem Autoren-Pseudonym versteckt sich im Übrigen der Sohn vom Meister des Horrors Stephen King.