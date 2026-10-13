Auf diesen Fantasy-Traum warten Fans seit Jahren: Der erste Trailer zu Netflix' Narnia-Verfilmung ist da

Lange haben wir gewartet, jetzt gibt es endlich den ersten Teaser zu Greta Gerwigs Das Wunder von Narnia. Er zeigt uns die Fantasy-Welt, wie wir sie noch nie gesehen haben.

Die Chroniken von Narnia-Reihe von C.S. Lewis gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Fantasy-Romanen aller Zeiten und wurde bereits mehrfach für Film und TV verfilmt. Die bekanntesten Vertreter bilden die Disney-Filme aus den 2000er Jahren, die jedoch nie die gesamte siebenteilige Reihe adaptiert haben. So wurde damals auch das Prequel Das Wunder von Narnia ausgespart, das jetzt erstmals eine Verfilmung erhält.

Barbie-Regisseurin Greta Gerwig wagt sich für Netflix an die magische Vorgeschichte um Narnia heran und betrachtet die fantastische Welt mit einem völlig neuem Ansatz. Wie das aussieht, zeigt jetzt endlich der erste offizielle Teaser.

Seht hier den deutschen Trailer zu Das Wunder von Narnia:

Das Wunder von Narnia - Trailer (Deutsch) HD

Das Wunder von Narnia bei Netflix: Die Vorgeschichte der Fantasy-Welt als Mega-Blockbuster

Greta Gerwig versetzt die Handlung des Prequels etwa 50 Jahre nach hinten und lässt dieses in der Mitte des 20. Jahrhunderts nach dem Zweiten Weltkrieg spielen. Inmitten dessen kümmert sich der junge Digory um seine kranke Mutter und begibt sich mit seiner Nachbarin Polly auf eine unerwartete Reise. Sein zwielichtiger Onkel Andrew versorgt die beiden mit mehreren magischen Ringen, die sie in eine fantastische Welt katapultieren.

Dort treffen sie unter anderem auf eine gewisse junge Hexe namens Jadis und bringen diese versehentlich mit nach London. Darüber hinaus wohnen sie der Schöpfung des Landes Narnia durch den Löwen Aslan bei, wo eine gefährliche Prüfung auf sie wartet.

Digory wird von Lord of the Flies-Jungstar David McKenna verkörpert, Polly-Darstellerin Beatrice Campbell war zuletzt unter anderem in Wes Andersons Der Phönizische Meisterstreich dabei. Die Erwachsenenrollen gestalten sich namhaft: Sex Education-Alumna Emma Mackey ist als Weiße Hexe Jadis zu sehen, Carey Mulligan (Promising Young Woman) spielt Digorys Mutter Mable und James Bond-Ikone Daniel Craig mimt Onkel Andrew. Schauspiellegende Meryl Streep ist dazu im englischen Original als Stimme des Löwen Aslan zu hören.

Für Das Wunder von Narnia bediente sich Greta Gerwig an Inspirationen aus der Musikwelt, so standen etwa David Bowie und Paul McCartney gedanklich für ihre Verfilmung Modell, die sie selbst als "Rock-Oper" bezeichnet. Ihre kreative Vision hat sich Netflix einiges kosten lassen: Gerüchten zufolge soll Gerwigs Narnia-Verfilmung der teuerste Netflix-Film aller Zeiten sein und das Rekord-Budget von The Electric State von 320 Millionen US-Dollar übersteigen.

Wann kommt Das Wunder von Narnia ins Kino und zu Netflix?

Ursprünglich als Streaming-Film gedacht, hat Greta Gerwig hart um eine Kinoauswertung des Fantasy-Epos gekämpft und schließlich einen einmaligen Deal mit Netflix ausgehandelt. Am 12. Februar 2027 wird Das Wunder von Narnia sowohl im IMAX, als auch für eine für Kinofilme übliche Auswertung von rund 49 Tagen in regulären Kinos zu sehen sein. Am 2. April 2027 zieht der Film dann ins Streaming-Abo von Netflix ein.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Das Wunder von Narnia

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