Fantasy-Vermächtnis: Neuer Aragorn-Darsteller hat den Segen von Herr der Ringe-Star Viggo Mortensen

Der nächste Herr der Ringe-Film hat einen neuen Darsteller für die Rolle des Aragorn besetzt. Und während Fans vielleicht noch Zweifel hegen, ist Viggo Mortensen ist absolut zufrieden damit.

Es ging ein Schock durch Mittelerde. Für den kommenden Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum wurde der Fifty Shades of Grey-Star Jamie Dornan als neuer Aragorn besetzt. Ein Casting-Fakt, an den sich auch meine Kollegin Esther Stroh erst einmal gewöhnen musste, dann aber ganz wohlwollend auf die Situation blickte. Der Film von Gollum-Darsteller Andy Serkis spielt schließlich zur Zeit von Die Gefährten, während man sich auf die Suche nach dem einstigen Ringbesitzer begibt – und einen digital verjüngten Viggo Mortensen möchte vermutlich niemand sehen.

Vor allem aber ist auch der Schauspieler, der den späteren König von Gondor vor 25 Jahren im Kino darstellte absolut zufrieden mit der Wahl seines Nachfolgers.

Herr der Ringe-Star Viggo Mortensen gibt Aragorn-Rolle gern an Jamie Dornan ab

Herr der Ringe-Größe Andy Serkis war diese Woche im Happy Sad Confused-Podcast zu Gast (via Variety ), wo er sich zum Thema The Hunt for Gollum sehr bedeckt hielt. So kurz vor dem Dreh des Fantasyfilms wollte er keinerlei Details zur Story und den Charakteren besprechen: "Ich werde alle Diskussionen über das Casting aufheben. Abgesehen davon sind wir begeistert, dass Jamie es macht. Ich meine, wir sind absolut begeistert. Und übrigens, Viggo ist es auch."

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Vielleicht hilft dieser Segen des damaligen Aragorn-Darstellers den kritischen Tolkien-Fans dabei, darüber hinwegzukommen, dass Dornan vor allem für die Erotikfilmreihe Fifty Shades of Grey bekannt ist. Darüber hinaus spielte er aber auch in Filmen wie Belfast oder Serien wie The Fall und The Tourist mit und erhält nun als Fantasy-Held die ultimative Chance, sich auf der Leinwand zu beweisen.

Ganz ohne bereits etablierte Rückkehrer kommt The Hunt for Gollum aber nicht aus. Ian McKellen mischt erneut als Gandalf mit, ist dabei aber wie gahabt unter jeder Menge Prothesen für Nase und Gesicht begraben. Darüber hinaus kehren Elijah Wood als Hobbit Frodo und Lee Pace als Elb Thranduil zurück, was dann wohl doch etwas digitale Magie benötigen wird, um sie auf den Stand von Die Gefährten oder den Hobbit-Filmen zurückzuzaubern.

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Wann kommt der neue Herr der Ringe-Film ins Kino?

Der besagte Gollum-Film hat in Deutschland einen Start am 16. Dezember 2027, feiert also wie für das Franchise üblich um Weihnachten herum Premiere. Darüber hinaus können sich Mittelerde-Fans schon dieses Jahr auf die 3. Staffel der Amazon-Serie Die Ringe der Macht einstellen und auch im Kino ist schon ein weiteres Projekt angekündigt: das Herr der Ringe-Sequel Shadow of the Past, das nach dem Ende von Die Rückkehr des Königs angesiedelt ist.

