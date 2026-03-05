Fantasyfilm mit Ryan Reynolds & Jason Momoa ist seit 3 Jahren im Kasten – jetzt soll er noch später kommen

Der Fantasy-Tierfilm mit Ryan Reynolds als sprechendes Pony und Jason Momoa als sprechender Bär wurde erneut verschoben. Dabei ist er seit Jahren im Kasten.

Das Filmprojekt Animal Friends steckt nicht in der Entwicklungshölle fest, es ist sogar schon seit 2023 abgedreht. Im Mai dieses Jahres sollte es auch endlich in die Kinos kommen. Nun hat Warner es sich wohl doch noch einmal anders überlegt und den Fantasy-Tierfilm mit Ryan Reynolds (Deadpool) und Jason Momoa (Ein Minecraft Film) erneut verschoben.

Fantasy-Abenteuer Animal Friends mit Ryan Reynolds & Jason Momoa auf 2027 verschoben

Dass Animal Friends abermals verschoben wurde, will der verlässliche Hollywood-Insider Jeff Sneider in Erfahrung gebracht haben. Nachdem er die Info auf seinem InSneider -Blog postete, wurde mancherorts bereits ein neues Stardatum genannt. Laut Wolrd of Reel etwa soll der Film nun am 4. Juni 2027 in den US-Kinos an den Start gehen.

Animal Friends ist ein Mix aus Live-Action und Animation, wie man es aus Falsches Spiel mit Roger Rabbit oder mit zuletzt Chip und Chap: Die Ritter des Rechts kennt. Ryan Reynolds spricht in der englischen Originalversion ein Pony, das mit einem von Jason Momoa vertonten Bären ein Roadmovie-Abenteuer quer durch Amerika erlebt. Dabei müssen die ungleichen Freunde einer DEA-Agentin (Aubrey Plaza) und einem Park-Ranger (Dan Levy) aus dem Weg gehen.

Hier könnt ihr auch noch mal in unsere Übersicht der 2026 angekündigten Fantasyfilme hineinschauen, die nun natürlich nicht mehr ganz aktuell ist, nachdem Animal Friends auf kommendes Jahr verschoben wurde.

Noch mehr Fantasy-News:

Gedreht wurde Animal Friends im Sommer 2023 in Bulgarien. Bei Animationsprojekten ist immer mit längerer Postproduktion zu rechnen, in diesem Fall scheint aber eher etwas hinter den Kulissen, wie die Warner-Übernahme durch Paramount, hinter der Verzögerung zu stecken. Ob tatsächlich etwas an den Gerüchten dran ist, bleibt vorerst aber noch abzuwarten.

Und hier noch ein paar Serienstarts, auf die wir uns diesen Monat tierisch freuen:

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.