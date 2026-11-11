Fantasyfilm schneidet Star und Autor nach schwerwiegenden Anschuldigungen heraus

Das Kinderbuch eines britischen Comedians wurde als Fantasy-Abenteuer verfilmt und zeigt den Autor im Cameo-Auftritt. Nach einem Investigativbericht versucht man sich nun von ihm zu distanzieren.

Es ist eine schlagzeilenreiche Woche, was übergriffige Promis aus Großbritannien angeht. Erst wurde Russell Brand (Ballers) wegen Vergewaltigung zu über zehn Jahren Haft verurteilt, und dann kam der nächste Investigativreport heraus, der jetzt schon Folgen für den beschuldigten Star hat. Diesmal geht es um den aus Little Britain bekannten Comedian David Walliams, der laut Guardian junge Teenagerinnen gegroomt und sexuell ausgenutzt haben soll. Die Fantasy-Produktion Fing! zieht Konsequenzen.

Fantasy-Abenteuer Fing! schneidet Cameo-Auftritt von David Walliams heraus

Die Situation ist mehr als ungemütlich für die australische Fantasy-Produktion über ein junges Mädchen (Iona Bell) und ihr flauschiges Dschungelwesen. Walliams hatte nämlich nicht nur einen Cameo-Auftritt im Film, sondern ist auch Autor der Kinderbuchvorlage. Gegenüber Deadline meinten die Produzenten von Angel Studios im Windschatten des Skandals: "Wir nehmen die gemeldeten Vorwürfe gegen David Walliams ernst. Unsere Gedanken sind bei allen, die betroffen sind. Wir haben seinen Cameo-Auftritt aus Fing! entfernt, und er wird nicht in die Veröffentlichung oder Promotion des Films involviert sein."

Ironischer- oder vielleicht sogar passenderweise begann die konservative Firma Angel Studios als Verleih- und Streaming-Service namens VidAngel, der zensierte Versionen von allerlei Filmen anbietet.

Fing! verlor auch seinen britischen Verleih

Gleichzeitig wurde der Fantasyfilm von Regisseur Jeffrey Walker (The Portable Door) im Windschatten des Berichts über Walliams von seinem britischen Filmverleih Sky fallengelassen. Das zu Comcast gehörende Unternehmen reagierte rigoros und entfernte sogar Content mit dem Star von seinen Plattformen. Auch wurde berichtet, dass die BBC Folgen seiner Sketch-Sendung Little Britain aus ihrem iPlayer löschen will.

Der umfassende Bericht über David Walliams nennt über 100 Quellen, zu denen auch ehemalige Kolleg:innen, enge Bekannte und Familienmitglieder gehören. Der britische Promi selbst dementiert die Anschuldigungen.

Der Fantasyfilm Fing! feierte am 24. Januar 2026 auf dem Sundance Film Festival Premiere und soll regulär im kommenden Jahr in die Kinos kommen.