Epische Fantasyserie erobert Netflix-Charts – ihr müsst euch aber beeilen, sie zu schauen

Bei Netflix klettert eine Fantasyserie in den Streaming-Charts nach oben, die bislang nur bei der Konkurrenz zu sehen war und schon bald mit einer neuen Staffel fortgesetzt wird.

Es passiert selten, dass man eine Serie, die exklusiv für Disney+ produziert wurde, bei Netflix schauen kann. Doch genau das ist derzeit mit Percy Jackson: Die Serie der Fall. Seit wenigen Tagen befinden sich die ersten zwei Staffeln der Fantasy-Verfilmung im Streaming-Angebot bei Netflix – und Abonnent:innen nutzen das.

Ausgehend von den Zahlen bei FlixPatrol stand Percy Jackson gestern auf Platz 9 der aktuell beliebtesten Serien bei Netflix. Schauen wir uns die Top 10 heute an, ist ein großer Sprung zu erkennen: Das auf der griechischen Mythologie basierende Abenteuer sicherte sich eine Position auf dem Treppchen. Percy Jackson ist die Nr. 3.

Percy Jackson: Die Fantasyserie startet bei Netflix durch

Die Geschichte basiert auf der beliebten Romanreihe von Rick Riordan, die bereits in den 2010er Jahren fürs Kino adaptiert wurde. Nach zwei Filmen, Percy Jackson – Diebe im Olymp und Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen, war damals jedoch schon Schluss. Damit ist die Serie mit ihrer kommenden 3. Staffel einen Schritt weiter.

Während die ersten zwei Staffeln, die ihr nun für drei Monate bei Netflix streamen könnt, genauso wie die Filme auf den ersten zwei Büchern basieren, geht die 3. Staffel in wenigen Wochen an den Start und adaptiert den dritten Band der Vorlage, der bislang noch nie verfilmt wurde. Fans haben lange auf diesen Moment gewartet.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 7. Oktober 2026):

Wie es aussieht, hofft Disney+ mit der temporären Netflix-Veröffentlichung ein größeres Publikum zu erreichen, das nach den ersten zwei Staffeln die Plattform wechselt, um das nächste Kapitel der Fantasy-Saga zu streamen. Netflix profitiert derweil kurzzeitig von einem zusätzlichen großen Fantasy-Blockbuster im Programm.

Der dreht sich um den jungen Percy Jackson (Walker Scobell), der herausfindet, dass er der Sohn von Poseidon ist. Fortan befindet er sich im Camp Half-Blood mit anderen Halbgött:innen und stürzt sich mit seinen neuen besten Freund:innen Annabeth (Leah Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) in aufregende Abenteuer.

Zum Weiterlesen: So sieht der Teaser zu Percy Jackson Staffel 3 aus

Wann startet Percy Jackson Staffel 3 bei Disney+?

Nach dem Netflix-Teaser dauert es nicht mehr lange, bis die 3. Staffel bei Disney+ eintrifft. Ab dem 20. November 2026 geht die Geschichte von Percy Jackson mit neuen Folgen weiter, die wie gewohnt im Wochentakt veröffentlicht werden. Davor habt ihr jetzt noch knapp drei Monate Zeit, um die ersten zwei Staffeln nachzuholen.