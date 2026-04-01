Fast 1 Millionen Deutsche waren im Kino: Kult-Phänomen startet nach 5 Staffeln heute mit neuem Film bei Amazon Prime

Diese deutsche Kultserie hat 2014 schon einen Kinofilm spendiert bekommen. Im Dezember 2025 folgte ein weiterer, der zum Hit wurde und jetzt schon im Amazon Prime-Abo streamt.

Wenn es um die größten deutschen Kultserien geht, führt keine Diskussion an Stromberg vorbei. Die Paraderolle von Christoph Maria Herbst als fiesester Chef Deutschlands kam von 2004 bis 2012 auf insgesamt 5 Staffeln. 2014 folgte noch der Kinofilm Stromberg: Der Film. Nachdem es dann jahrelang still um die Serie geworden war, wurde 2024 ein neuer Stromberg-Kinofilm angekündigt, der schließlich im Dezember 2025 mit dem Titel Stromberg: Wieder alles wie immer auf der großen Leinwand startete.

In Deutschland brachte es der zweite Stromberg-Film laut InsideKino auf stolze 803.371 Besucher:innen. Falls ihr nicht dazu zählt und den Streifen nachholen oder nochmal bequem zu Hause schauen wollt, dürft ihr euch jetzt freuen. Stromberg: Wieder alles wie immer streamt ab heute, den 5. April 2026, bei Amazon Prime in der Abo-Flat.

Erstmals im Amazon Prime-Abo: Darum geht es in Stromberg: Wieder alles wie immer

Der neue Stromberg-Film wurde wie gewohnt von Regisseur Arne Feldhusen inszeniert und von Stammautor Ralf Husmann geschrieben. Die Handlung kommt als eine Art Reunion-Special daher, für das die größten Stars der damaligen Serie in Form von Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst), Berthold "Ernie" Heisterkamp (Bjarne Mädel), Ulf (Oliver Wnuk) und Tanja Steinke (Diana Staehly) sowie Jennifer Schirrmann (Milena Dreißig) im Rahmen einer ProSieben-Show nach all den Jahren wieder aufeinandertreffen sollen.

Auch wenn am Anfang noch ausgelassene Wiedersehensfreude herrscht und schnell alte Dynamiken wieder entfacht werden, steuert die Handlung langsam auf einen immer größeren Abgrund zu.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zum zweiten Stromberg-Film schauen:

Stromberg: Wieder alles wie immer - Trailer (Deutsch) HD

In meinem Check zum neuen Stromberg-Film habe ich über den teils überraschend düsteren Tonfall geschrieben:

Die Enthüllung dazu wird hier nicht verraten, aber sie bringt den entscheidenden Stein für das letzte Drittel von Stromberg: Wieder alles wie immer ins Rollen. Hier entwickelt sich der Film nach einem persönlichen Tiefschlag für Herbsts Figur zur überraschend düster-deprimierenden Abwärtsspirale, die lange Zeit völlig humorbefreit da hingeht, wo es weh tut.

Das Skript von Ralf Husmann verwandelt den Film plötzlich in eine bittere Abrechnung mit dem eigenen Vermächtnis, durch die die Titelfigur nicht mehr nur hinterfragt, sondern gnadenlos dekonstruiert wird. Stromberg: Wieder alles wie immer wird so zu einem mutigeren Film, als vermutlich viele nach all den Jahren erwartet hätten.



Stromberg: Wieder alles wie immer streamt ab sofort bei Amazon Prime im Abo.

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