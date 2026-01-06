Fast 12 Millionen Deutsche strömten in die Kinos und wussten nicht, dass dieser Film eine ganze Generation an Kindern traumatisieren würde

Kann ein Film begeistern und zugleich verstören? Absolut, würden jetzt wohl Millionen Menschen sagen, die vor 31 Jahren im Kindesalter einen der größten Kino-Hits Deutschlands sahen.

Kino-Kenner:innen kommen beim Gedanken an das Filmjahr 1994 aus dem Zungenschnalzen nicht mehr heraus. Ein paar Beispiele gefällig, welche grandiosen Werke damals auf der großen Leinwand dargeboten wurden? Pulp Fiction, Forrest Gump, Die Verurteilten, Léon - Der Profi, Natural Born Killers – und natürlich auch Der König der Löwen.

Der Zeichentrick-Klassiker gilt heute nicht nur als der wohl beliebteste Animationsfilm aus dem Hause Disney, sondern überhaupt als einer der besten Filme aller Zeiten. Die Anzahl der damals verkauften Kinotickets passte sich der Qualität an: Laut Inside Kino stürmten in Deutschland fast 12 Millionen Zuschauer:innen in die Lichtspielhäuser und machten den Streifen damit hierzulande zum erfolgreichsten des Jahres 1994.

Doch so gut Der König der Löwen auch war, ließ er sein Zielpublikum – Familien mit Kindern – reihenweise die Kinosäle verlassen. Der Grund dafür war selbstverständlich die Sterbeszene von Simbas Vater Mufasa, die vor allem die Kleinsten traumatisiert und emotional verstört haben dürfte.

Mufasas Tod in Der König der Löwen traumatisierte eine ganze Generation an Kindern

Es ist ein Schlüsselmoment in dem Disney-Film: Der kleine Löwenjunge Simba muss mit ansehen, wie sein Vater Mufasa in eine Schlucht stürzt und dort von einer Gnu-Stampede zu Tode getrampelt wird. Spätestens wenn der junge Protagonist um den leblosen Körper seines Papas tapst und bitterlich um ihn weint, dürften ebenso bei den jüngsten Zuschauer:innen alle Dämme gebrochen sein.

Jede:r kennt sie oder ist sogar selbst betroffen: Millennials, die den Zeichentrickfilm im Kindesalter vor 31 Jahren im Kino sahen, und selbst als Erwachsene noch nachhaltig von ebenjener Szene des Films geprägt sind. Das verwirrende Gefühl, von den imposanten Bildern auf der Leinwand positiv überwältigt zu sein, zugleich aber auch diese niederschmetternde Traurigkeit zu empfinden, haben viele Zuschauer:innen wohl bis heute nicht gänzlich verkraftet.



Gebt euch die volle Dröhnung Herzschmerz mit DER Szene aus Der König der Löwen:

Das bedeutet natürlich nicht, dass später geborene Kinder nicht ebenfalls diese traumatisierende Seherfahrung mit Der König der Löwen durchgemacht haben konnten. Schließlich ist der Film im Streaming-Abo von Disney+ jederzeit verfügbar. Statt Kinosessel werden heutzutage daher vermutlich zahlreiche heimische Sofas mit Kindertränen getränkt – außer vielleicht in diesem Haushalt .

Trotz Kindertrauma: Der König der Löwen ist Disneys Meisterstreich

An dem Meisterwerk-Status von Der König der Löwen ändern die beschriebenen Emotionsausbrüche freilich nichts. Für den Film lief die Disney-Schmiede in allen Bereichen zu absoluter Höchstform auf: Eine epochale Geschichte voller Tiefgang, Herz und Humor wurde hier mit liebenswerten sowie vielschichtigen Charakteren vereint, umrahmt von der ikonischen Musik von Hans Zimmer und Elton John.

Beide durften dafür jeweils einen Oscar entgegennehmen (Zimmer für den Score des Films, John für den Song Can You Feel The Love Tonight?). Die Kategorie Bester Animationsfilm gab es damals leider noch nicht bei den Academy Awards, sonst wäre Der König der Löwen hier wohl ziemlich sicher auch als Sieger hervorgegangen.

