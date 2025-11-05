Fast 9 Millionen Aufrufe in 4 Tagen: Netflix verlängert eine seiner beliebtesten Serien um Staffel 3

Das ging schnell: Nur zwei Wochen nach der Netflix-Premiere von Nobody Wants This Staffel 2 wurde die Serie um eine weitere Season verlängert. Diese soll bereits nächstes Jahr erscheinen.

Nachdem Nobody Wants This-Schöpferin Erin Foster erst kürzlich ihr Interesse an einer 3. Staffel der Serie andeutete, gibt es nun Gewissheit: Netflix hat die RomCom offiziell um eine weitere Season verlängert, wie etwa Deadline berichtet. Damit reagiert der Streamer auf die hervorragende Resonanz seines Publikums, die der erst vor zwei Wochen veröffentlichten 2. Staffel der Serie fast 9 Millionen Views in den ersten vier Tagen bescherte (via Variety ).

Nun dürfen sich Fans auf eine Fortführung der Geschichte von Nobody Wants This freuen, die sich um die ungewöhnliche Beziehung zwischen dem Rabbiner Noah (Adam Brody) und der agnostischen Sex-Podcasterin Joanne (Kristen Bell) dreht.

Während Staffel 1 vor allem das turbulente Auf und Ab ihrer Romanze zeigte (Kennenlernen, Zusammenkommen, Trennung, Neuanfang), nahm die 2. Staffel das Tempo etwas raus und fokussierte sich mehr auf den Beziehungsalltag des Paares. Doch auch nach dem Finale der aktuellen Season schwebt weiterhin die große Frage über der Serie: Wird Joanne für Noah zum Judentum konvertieren oder nicht?

Staffel 3 von Nobody Wants This kommt offiziell – aber wann?

Staffel 3 wird aller Voraussicht nach die Antwort darauf liefern und neben Bell und Brody natürlich auch den restlichen Cast um Justine Lupe, Timothy Simons und Jackie Tohn zurückbringen. Macherin Foster gab bereits ein so launiges wie euphorisches Statement zu der Netflix-Verlängerung ab:

Ich könnte nicht gespannter darauf sein, in die 3. Staffel dieser Serie zu starten. Es ist ein Privileg, über mein Lieblingspaar in einem solchen Rahmen schreiben zu dürfen. Solange es mich nicht zu viel Zeit kostet, nachts Reality-TV zu schauen, werde ich es so lange machen, wie sie es von mir verlangen!



Allzu lange müssen Fans zudem nicht auf neue Folgen des Netflix-Hits warten. Staffel 3 soll nämlich bereits 2026 Premiere feiern. Ein genauer Termin steht bisher zwar noch nicht fest, da Staffel 1 und 2 aber jeweils im Herbst 2024 bzw. 2025 veröffentlicht wurden, dürfte Nobody Wants This wohl auch nächstes Jahr um die Zeit weitergehen.