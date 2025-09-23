Der aktuell bestbezahlte Schauspieler der Welt war in Star Trek, aber kaum jemand erinnert sich

Viele große Stars hatten über die Jahre einen fast vergessenen Gastauftritt in Star Trek. Sogar der aktuell bestbezahlte Schauspieler ließ sich in Raumschiff Voyager blicken.

Kennt ihr das? Man guckt eine ältere Star Trek-Serie, macht einen heute berühmten Mega-Star in einer Gastrolle unter jeder Menge Alien-Make-up ausfindig und denkt: "Was macht der/die denn da?!" So ließ sich Kirsten Dunst etwa als kleines Mädchen in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert blicken und Ashley Judd hatte sogar eine aufgegebene Nebenrolle in der Serie.

Fans von Star Trek: Raumschiff Voyager könnten hingegen von dem bestbezahlten Schauspieler unserer Zeit überrascht werden, wenn sie sich Staffel 6, Folge 15 ansehen.

Ja, das war wirklich Dwayne "The Rock" Johnson in Star Trek: Raumschiff Voyager

In der Voyager-Episode Tsunkatse werden Seven of Nine (Jeri Ryan) und Tuvok (Tim Russ) während einer Außenmission entführt. Von einer Pendari genannten Alien-Spezies werden sie daraufhin gezwungen, als Gladiatoren in einer Arena zu kämpfen. Ihr Endgegner: niemand Geringeres als Dwayne Johnson, den wir heute aus Filmen wie Jumanji, Red One oder dem Fast & Furious-Franchise kennen. Als Pendari-Kämpfer hat The Rock zwar Alien-Prothesen auf der Stirn, zu erkennen ist er aber ohne Weiteres, auch in einer Rolle vor 25 Jahren.

Dass ausgerechnet Johnson für den Part ausgewählt wurde, hat mit seiner damaligen Karriere zu tun. Bevor er in Hollywood richtig durchstartete, war er jahrelang als professioneller Wrestler der WWE eine muskulöse Größe in der Schaukampfwelt.

In einem Behind the Scenes-Interview sagte er (noch in Kostüm und Make-up) Folgendes über seinen Gastauftritt: "Ich habe Stone Cold Steve Austin zu verschiedenen Gelegenheiten besiegt, den Undertaker, Mankind, die Liste ist lang. Aber Jeri Ryan ist vielleicht die taffste [Gegnerin], der The Rock je gegenüberstand."

The Rock im Interview am Set von Raumschiff Voyager:

Wenn ihr jetzt selbst sehen wollt, wie der Kampf zwischen Seven of Nine und The Rock ausgeht, findet ihr die komplette Sci-Fi-Serie Star Trek: Raumschiff Voyager bei Paramount+ oder Netflix im Stream.