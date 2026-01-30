Fast & Furious 11 hat neuen Titel und jetzt endlich einen Kinostart – aber Fans müssen noch sehr lange warten

Der finale Fast & Furious-Film ist zuletzt immer tiefer in der Produktionshölle versunken. Jetzt hat Vin Diesel den neuen Titel und ein konkretes Kinostartdatum verkündet.

Nachdem Fast & Furious 10 auf einem gewaltigen Cliffhanger geendet ist, warten Fans des legendären Action-Franchises bis heute auf eine Auflösung dieses dramatischen Moments. Seit drei Jahren steckt das geplante Finale der Reihe in der Produktionshölle fest. Zuletzt berichteten wir im Oktober 2025 darüber, dass Vin Diesel angeblich eine Lösung für die Rettung gefunden hat.

Jetzt gibt es die positivste Nachricht zu Fast 11 seit Ewigkeiten, denn das langerwartete Sequel hat nun wirklich einen konkreten Kinostart bekommen – und einen neuen Titel.

Fast Forever soll im März 2028 in die US-Kinos kommen

Laut Deadline hat Hauptdarsteller Vin Diesel soeben persönlich den Release des finalen Fast & Furious-Teils auf Instagram geteilt. Fast & Furious 11 heißt jetzt Fast Forever und soll am 17. März 2028 in den US-Kinos starten.

Damit würde der Blockbuster stolze fünf Jahre nach Teil 10 erscheinen. Fans müssen sich also immer noch eine ganze Weile auf die Fortsetzung gedulden. Infos zur Handlung gibt es aktuell noch nicht.

Vor wenigen Monaten wurde noch berichtet, dass die meisten Cast-Mitglieder noch nicht einmal fertige Verträge für die Fortsetzung hätten. Grund seien die explodierten Kosten des Vorgängers, durch den Teil 10 wohl deutlich hinter den finanziellen Erwartungen zurückgeblieben ist. Der Produktionsstand von Teil 11 sei dadurch immer zögerlicher und schleppender verlaufen.

Wann startet Fast & Furious 11 in Deutschland?

Bis jetzt ist nicht bekannt, wann das Finale der Action-Reihe in den deutschen Kinos anläuft. Ein zeitnaher Release rund um den US-Start ist aber mehr als wahrscheinlich. Wir halten euch darüber auf dem Laufenden.