Fast & Furious 11 kommt doch noch: Alle wichtigen Infos wie Trailer, Besetzung, Start und Story zu Fast Forever

Viele hätten es schon nicht mehr für möglich gehalten: Fast & Furious 11 hat einen Starttermin und trägt jetzt den Titel Fast Forever. Hier findet ihr alle aktuellen Infos zu Cast, Story und Trailern.

Alle Straßen führen zu Fast & Furious 11: Das Action-Sequel, das mittlerweile Fast Forever heißt, hat endlich einen Kinostart. Drei Jahre lang befand sich das Schicksal des großen Boliden-Finales mit Vin Diesel in der Schwebe. Wir haben alle wichtigen Infos zu Besetzung, Story und Trailern für euch.

Dieser Artikel wird ständig aktualisiert, sobald es neue Infos und Materialien gibt.

Wann kommt Fast Forever ins Kino?

Action-Fans werden noch eine ganze Weile auf den angeblich letzten Teil der Fast & Furious-Reihe warten müssen: Fast Forever soll am 17. März 2028 in die US-Kinos kommen. Ein deutscher Start steht noch nicht fest, dürfte aber zeitnah erfolgen.

Wer spielt in Fast & Furious 11 mit?

Offizielle Informationen zur Besetzung von Fast & Furious 11 gibt es aktuell noch nicht. Im Sommer 2025 enthüllte Vin Diesel, dass Bryan O'Conner, die Figur des verstorbenen Paul Walker, in Fast Forever einen weiteren Auftritt feiern werde. Ob die Figur erneut mit einer Mischung aus CGI und dem Körperdouble von Walkers Bruder Cody Walker zurückgebracht wird, ist bisher nicht bekannt.

Neben Diesel sind weitere alte Bekannte in der Besetzung wahrscheinlich:

Welche Story erzählt Fast Forever?

Offizielle Angaben zur Geschichte von Fast Forever gibt es noch nicht. Nach dem Willen Vin Diesels soll die Saga aber zu ihren Anfängen zurückkehren – den Straßenrennen von Los Angeles. Im Übrigen muss die Story zwingend an den Cliffhanger von Fast & Furious 10 anschließen.

Am Ende von Fast & Furious 10 hängt das Schicksal mehrerer Figuren in der Schwebe:

Dom (Diesel) und sein Sohn (Perry) wurden vom rachsüchtigen Dante (Momoa) in die Enge gedrängt und drohen, von den Wassermassen eines Stausees zerquetscht zu werden.

Doppelagent Aimes (Ritchson) zerstört das Flugzeug, in dem sich Tej (Bridges), Roman (Gibson), Han (Kang) und Ramsey (Emmanuel) befinden. Ob sie überlebt haben, bleibt ungewiss.

Letty (Rodriguez) und Cipher (Theron) werden von einem U-Boot aus der Antarktis gerettet – an Bord befindet sich die totgeglaubte Gisele (Gadot).

In der Post-Credits-Szene taucht überraschend Luke Hobbs (Johnson) auf und erhält einen Anruf von Dante Reyes, der ihn zur nächsten Zielscheibe erklärt.

Auch interessant:

Fast Forever könnte also für das große Finale nach Los Angeles zurückkehren, wo sich die gesamte Franchise-Familie inklusive Dom, Bryan, Letty und Hobbs gegen Dante und Handlanger wie Aimes verteidigen muss. Ein Straßenrennen alter Schule spielt dabei womöglich eine wichtige Rolle. Bei diesem Ausblick handelt es sich allerdings um eine reine Hypothese.

Gibt es Trailer zu Fast & Furious 11?

Nein, bisher gibt es noch keine Trailer zu Fast Forever. Auch offizielle Szenenbilder oder Poster wurden bisher nicht veröffentlicht.

Wird es noch einen 12. Fast & Furious-Teil geben?

Momentan steht nicht zweifelsfrei fest, ob Fast Forever das Franchise abschließen soll oder nicht. In den meisten Berichten wird Fast & Furious 11 tatsächlich als letzter Teil der Hauptreihe gehandelt – Variety etwa spricht davon, dass "Dom und seine Familie in den Sonnenuntergang fahren".

2023 erklärte Vin Diesel laut Variety noch, dass ihn das Studio Universal um ein dreieiliges Finale gebeten habe. Fast & Furious 11 wäre in diesem Szenario lediglich der mittlere Part.

Diesels Äußerungen erfolgten allerdings lange, bevor die Produktion von Fast 11 ins Stocken geriet und der Film in Fast Forever umbenannt wurde – ein Titel, der eine Art von Finalität vermuten lässt.

Am Ende wird womöglich das Geld entscheiden: Entwickelt sich der nächste Film zum großen Kino-Hit, wären wohl weder Diesel noch Universal einer Fortsetzung abgeneigt.