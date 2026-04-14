Fast vergessener Action-Thriller erobert plötzlich Netflix – und wird direkt Platz 1 gefährlich

Vor 21 Jahren ist ein Action-Thriller mit Stars wie Mark Wahlberg erschienen, der gerade die Netflix-Top-10 aufmischt. Der Hai-Horror Thrash muss sich warm anziehen.

Manchmal tummeln sich Filme in den Netflix-Charts, an die schon lange fast niemand mehr gedacht hat. Zumindest war der Action-Thriller Vier Brüder von 2005 sicher schon lange nicht mehr Thema größerer Diskussionen. Jetzt sorgt er jedoch wieder für Aufsehen, denn in Netflix' Top 10 der Filme ist der Streifen von Shaft-Regisseur John Singleton direkt auf Platz 2 hinter dem aktuellen Spitzenreiter Thrash gestürmt.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es im Action-Thriller Vier Brüder

Im Film spielen Mark Wahlberg (Shooter), Tyrese Gibson (2 Fast 2 Furious), André Benjamin (Revolver) und Garrett Hedlund (Tron: Legacy) die Brüder Bobby, Angel, Jeremiah und Jack. Nach langer Zeit kommen sie in ihrer Heimatstadt Detroit wieder zusammen, nachdem ihre Adoptivmutter (Fionnula Flanagan) Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden ist. Bald finden die Brüder heraus, dass der Tod wohl kein Zufall war ... und schwören blutige Rache.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 14. April 2026):

In der Moviepilot-Community bringt es Vier Brüder mit über 6.400 Bewertungen auf einen recht guten Wertungsschnitt von 7 Punkten. Gelobt werden vor allem der Cast, wuchtige Action und die schnörkellose Inszenierung trotz eher simpler Story.

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