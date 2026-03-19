Fast vergessenes Superhelden-Meisterwerk wird tatsächlich fortgesetzt: Startdatum für Die Unglaublichen 3 steht

Diese beliebte Superheldenfamilie kehrt nach einem Jahrzehnt Funkstille endlich zurück auf die Leinwand. Disney hat ebenfalls einen Starttermin für Lilo & Stitch 2 bekanntgegeben.

Bevor das MCU für actionreiches Blockbuster-Kino sorgte, begeisterte Pixar schon 2004 mit dem Superheldenmeisterwerk Die Unglaublichen - The Incredibles. Trotz des großen Erfolgs und eines Einspielergebnisses von über 630 Millionen US-Dollar schien es Disney mit der Fortsetzung aber nicht eilig zu haben.

Erst 2018 erschien Die Unglaublichen 2, zehn Jahre später soll die Geschichte über die Superheldenfamilie weitererzählt werden. Wie Variety berichtet, hat Disney den Kinostart für Die Unglaublichen 3 für den 16. Juni 2028 angekündigt.

Neuer Regisseur für Superhelden-Sequel Die Unglaublichen 3

Inhaltliche Details zum dritten Teil gibt es noch keine. Die ersten beiden Filme drehten sich um die Superheldenfamilie Parr. Darin versuchte das Ehepaar Bob und Helen, alias Mr. Incredible und Elastigirl, nach dem Verbot von Superkräften ein normales Leben mit seinen drei Kindern zu führen, die ebenfalls über Superkräfte verfügen.

Im zweiten Film kämpft die Familie darum, das Vertrauen der Öffentlichkeit in Superhelden wiederherzustellen, während eine neue Bedrohung auftaucht.



Während die ersten beiden Filme von Regisseur Brad Bird inszeniert wurden, wird es für den dritte Teil eine Veränderung hinter den Kulissen geben. Peter Sohn, der 2023 den Pixar-Film Elemental inszenierte, wird Bird ablösen. Dieser bleibt Die Unglaublichen 3 aber als Drehbuchautor und Produzent erhalten.

Starttermin für Lilo & Stitch 2 bekannt gegeben

Mit der chaotisch-liebenswerten Superheldenfamilie scheint Pixar einen Nerv getroffen zu haben. Der zweite Teil spielte mit 1,24 Milliarden fast doppelt so viel wie das Original ein. Ob auch der dritte Teil an den Erfolg anknüpfen wird, wird sich dann voraussichtlich ab dem 16. Juni 2028 zeigen.

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Zuvor gibt es ein weiteres Disney-Sequel im Kino zusehen. Auch die Live-Action-Verfilmung von Lilo & Stitch geht in die nächste Runde. Der Kinostart von Lilo & Stitch 2 wurde für den 26. Mai 2028 in den USA angekündigt.