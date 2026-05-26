Fatales Finale: Amazons Superhelden-Satire The Boys verrät sich am Ende selbst

Fünf Staffeln lang stand The Boys fest auf dem Satire-Sockel. In der letzten Szene bricht die Superhelden-Serie jedoch mit ihrem wichtigsten Credo und läuft auf die Gegenseite über.

Im Gegensatz zu anderen erzürnten Fans ging ich nach einer durchwachsenen 5. Staffel zufrieden aus dem Finale von The Boys. Mit den erwartbaren Toden und anderen Figurenenden fühlte sich Folge 8 für mich wie ein runder Abschluss an, mit dem ich gut von Amazons Hitserie Abschied nehmen konnte. Erst als ich in den Tagen darauf mehr über die allerletzte Szene nachdachte, kam ich zu der verblüfften Überzeugung, dass The Boys sich im Finale insgeheim selbst verraten hat.

The Boys begann als Satire auf den Superhelden-Wahn ... und endet als das genaue Gegenteil

Als The Boys im Sommer 2019 bei Prime ihren Anfang nahm, kam die Serie genau zur richtigen Zeit. Nur wenige Monate zuvor hatte das MCU mit Avengers 4: Endgame seinen Zenit erreicht, bevor der unvermeidliche Abstieg einer heute kaum noch zu leugnenden Marvel-Müdigkeit einsetzte. Die extrem blutige Amazon-Serie setzte dem übersättigten Kinomarkt strahlend selbstloser Helden das ironisch-düstere Bild einer profitgetriebenen Superhelden-Maschinerie entgegen. Hier sollten die landesweit angehimmelten "Seven" vor allem Geld in die Merchandise-Kassen spülen.

Ohne jegliche Superkräfte versuchte die Underdog-Truppe der "Boys" rund um Billy Butcher (Karl Urban) und Hughie Campbell (Jack Quaid) fünf Staffeln lang, die Macht der kommerzialisierten Ikonen rund um Homelander (Antony Starr) zu brechen. Über 40 Folgen hinweg weichte die Grenze zwischen den bösen Superhelden und guten Normalos langsam auf, als Starlight/Annie (Erin Moriarty) ins Rebellenlager wechselte und Butcher sich selbst übernatürliche Kräfte zulegte. Darauf, dass mit Homelander und Butcher am Ende die Köpfe beider Seiten sterben, hätte ich wetten können. Was mich hingegen überraschte, war das Happy End für Hughie und Annie, das auf den zweiten Blick die ursprüngliche Idee der Serie untergräbt.

Ganz am Schluss sind der Boys-Mitbegründer und das Ex-Seven-Mitglied eine Familie. Während Hughie höhere Regierungsberufe zur Superheldenkontrolle ablehnt und stattdessen lieber in Familientradition einen kleinen Elektronikladen betreibt, rettet die hochschwangere Annie in bequemer Kleidung und Clogs ganz ohne Markenanbindung Menschen in Not. Darüber, ob man sein Kind ("Robin") nach der traumatisch getöteten Freundin benennen sollte, mit deren Kollateralschaden für Hughie einst alles begann, lässt sich streiten. Positive Gefühle provoziert diese kleine Familieneinheit am Ende dennoch. Die Frage ist nur: Sollte The Boys als zynische Serie mit warmen Gefühlen enden, die sie aus dem klassischen Superheldenkino geborgt hat?

Happy End statt Super-GAU: Im Finale will The Boys plötzlich "klassische" Superhelden-Unterhaltung sein

Er mag nicht dieselben Worte benutzen, trotzdem höre ich Hughie fast in Kirsten Dunsts Tonlage "Los, schnapp sie dir, Tiger" murmeln, bevor Annie nach einem Abschiedskuss dem Polizeifunk in die Stadt hinterherfliegt. Trotz vertauschter Geschlechter von Peter Parker und MJ zitiert The Boys hier Spider-Man 2 (und damit die Stimmung eines der ultimativen Superheldenfilme) derart ironielos, dass ich gar nicht anders kann, als ihnen alles Gute zu wünschen. Erst im Nachgang meldet sich meine Hinterkopfstimme mit dem stirnrunzelnden "Aber…“.

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Sicher: Es passt zu Annies Werdegang, dass sie nun nicht länger Starlight, sondern eine anonyme Superheldin ist, die nicht für den Kommerz, sondern aus Herzensgüte handelt. Genau dieser Impuls, selbstlos zu helfen, ist aber der Antrieb fast aller klassischen Superhelden – also derjenigen Medien-"Vorbilder", über die The Boys sich acht Jahre lang lustig gemacht hat. Endet Eric Kripkes Satire also damit, dass sie am Schluss sagt: "Das MCU hatte doch recht"?

Das passt nicht zu der bissigen Idee, die The Boys einst groß gemacht hat. Zumal im Vergleich zu Staffel 1 der Status Quo der Superhelden-Welt sich am Ende nicht verändert hat. Abgesehen von dem ein oder anderen abservierten Homelander und Deep. Sogar Stan Edgar (Giancarlo Esposito) nimmt wieder seinen Platz an der Spitze des Vought-Konzerns ein.

Das mag dem realen Lauf der Welt sehr nahekommen, fühlt sich für eine radikale Serie wie The Boys allerdings seltsam zahm an, nachdem sie jahrelang gegen den Trend der anderen entgegen gestellt hat. Tonal besser hätte die (von Butcher angedachte) komplette Auslöschung aller Superhelden durch das freigesetzte V1-Virus gepasst. Aber diesen Genozid hat sich offenbar nicht einmal The Boys getraut – zumal damit auch Amazons erfolgreiches Serien-Franchise für jegliche Sequels ausgelöscht worden wäre.

Ein Abschluss ohne Ende: Im Finale verfängt The Boys sich im eigenen Franchise-Netz

So sehr The Boys fünf Staffeln lang die Gelddruckerei durch Superhelden-Unterhaltung aufs Korn genommen hat, so sehr stößt die grenzüberschreitende Serie am Ende an die Grenzen ihres eigenen Mediums. Schließlich hat Amazon die Satire nicht aus der oben erwähnten heldenhaften Herzensgüte ins Leben gerufen, sondern um Geld zu machen.

Wer die Beliebtheitsquote nicht erfüllt, wird entsprechend radikal abgesägt (looking at you, abgesetztes Gen V), während am Franchise-Horizont schon der nächste Ableger namens Vought Rising aufgeht. Eine fiktionale Punktlandung wird einer realen Kontobilanz geopfert. Damit hat Homelanders Seite am Ende irgendwie doch gewonnen.

Wenn The Boys einst auszog, um die Welt der Superhelden zu hinterfragen, ist sie ihr im Finale endgültig ins Netz gegangen. Aber vielleicht symbolisiert das am Ende ja die ultimative Meta-Satire? Sich selbst zu verkaufen und die eigene Grundidee über den Haufen zu werfen, während die schreckliche Tat mit einem herzerwärmenden Happy End überdeckt wird?

Podcast zum The Boys-Finale: War das ein gutes Ende für die Supes?

Nach 5 Staffeln endete die Superhelden-Satire und Hitserie The Boys bei Amazon Prime. Doch ist Serienschöpfer Eric Kripke ein würdiger Abschluss gelungen? Im Podcast durchleuchten wir die Stärken und Schwächen der finalen Staffel.

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Nach Staffel 5-Highlights wie der “Supernatural-Reunion” und Enttäuschungen wie dem Umgang mit dem abgesetzten Spin-off Gen V schauen wir uns das Finale im Detail an: Haben Homelander und Butcher in The Boys das Ende bekommen, was wie verdient haben?