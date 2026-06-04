Feiert den Pride Month mit Pluto TV und streamt queere Filme und Serien komplett kostenlos [Anzeige]

Pluto TV feiert den Pride Month mit jeder Menge Filmen, Serien und TV-Shows, die LGBTQIA+ Figuren und Geschichten zelebrieren. Streamt euch jetzt kostenlos durch das vielfältige Programm.

Als Erinnerung an die Stonewall-Aufruhen in den USA im Juni 1969 wird auch 2026 wieder der Pride Month gefeiert. Bei Pluto TV findet ihr zu diesem Anlass ein vielfältiges Angebot voller ikonischer LGBTQIA+ Titel und Geschichten, um den besonderen Monat mit dem besten queeren Film- und Serienprogramm zu würdigen. Und wie immer streamt ihr alle Titel bei Pluto TV komplett kostenlos!

Pride Month bei Pluto TV: Die besten LGBTQIA+ Geschichten kostenlos streamen

Bei Pluto TV findet ihr im Juni gleich fünf verschiedene Sender , die sich voll und ganz dem Pride Month verschrieben haben.

Für Serienfans gibt es unter anderem die volle Ladung zweier absoluter Kult-Hits: Will & Grace und The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben sind Meilensteine queerer TV-Geschichte und werden auch heute noch für ihre differenzierte Darstellung von LGBTQIA+ Figuren und Geschichten gefeiert.

Bei Pluto TV könnt ihr alle elf Staffeln der Kult-Sitcom Will & Grace auf einem eigenen Sender rund um die Uhr schauen und in das Leben der beiden besten Freund:innen eintauchen, die das New York der späten 90er und frühen 2000er Jahre unsicher gemacht und mit lustigen wie bewegenden Momenten unsere Herzen erobert haben.

Auch alle sechs Staffeln der legendären Dramaserie The L Word laufen bei Pluto TV zum Pride Month auf einem eigenen Sender in Dauerschleife. Begebt euch ins West Hollywood der 2000er Jahre und liebt beziehungsweise leidet mit einer stylischen Clique queerer Frauen mit, während sie ihren Alltag in Los Angeles bestreiten.

Wer sich nicht auf eine einzelne Serie festlegen will, wird hingegen auf drei weiteren Pride Month-Sendern von Pluto TV fündig, die abwechslungsreiches Programm für jede Lebenslage bieten:

Pluto TV Pride feiert die LGBTQIA+ Community mit den mutigsten und emotionalsten Episoden eurer Lieblingsserien von Frasier über Die Nanny bis zu Happily Divorced.

feiert die LGBTQIA+ Community mit den mutigsten und emotionalsten Episoden eurer Lieblingsserien von Frasier über Die Nanny bis zu Happily Divorced. Bei Pluto TV Camp erwartet euch eine bunte Mischung aus Kultserien, Klassikern und abgedrehter Unterhaltung – egal ob extravagant, verspielt oder ironisch. Eine filmische Welt, in der nichts allzu ernst genommen wird, erwartet euch.

erwartet euch eine bunte Mischung aus Kultserien, Klassikern und abgedrehter Unterhaltung – egal ob extravagant, verspielt oder ironisch. Eine filmische Welt, in der nichts allzu ernst genommen wird, erwartet euch. Wer auf Reality-TV steht, ist hingegen bei MTV Pride genau richtig. Erlebt unvergessliche LGBTQIA+ Momente aus euren Lieblingsshows wie Are You The One?, WeHo oder Ex on the Beach und stellt euch auf Drama, Vielfalt und Anerkennung ein.

Bei Pluto TV zum Pride Month und darüber hinaus kostenlos streamen

Pluto TV ist ein werbefinanzierter Streamingdienst mit Live-TV-Angebot. Dabei gilt das Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung braucht ihr kein Abo. Über ein internetfähiges Endgerät wie ein Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV könnt ihr Pluto TV bequem über die Website oder per App empfangen.

Pluto TV bietet neben den speziellen Sendern rund um den Pride Month ein umfangreiches Angebot an weiteren Live-TV-Sendern, die alle möglichen Geschmäcker abdecken. Das Programm reicht von Sport über Serien bis hin zu Filmen, zum Beispiel auf dem Sender Moviepilot TV mit Pluto TV. Zusätzlich zu den Live-Sendern gibt es bei Pluto TV auch einen On-Demand-Bereich. Die Auswahl der Filme und Serien wird dort regelmäßig aktualisiert.

Bei Pluto TV verbringt ihr aufregende Stunden im Juni mit einem vielfältigen Pride Month-Programm.