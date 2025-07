Fertiger Film mit James Gunn-Drehbuch sollte für immer in den Giftschrank – jetzt gibt es einen Starttermin

Zugunsten von Steuerabschreibungen wollte Warner Bros. eine Filmkomödie mit Will Forte, John Cena und berühmten Cartoon-Figuren für immer begraben. Jetzt kommt der Film 2026 doch ins Kino.

Eigentlich sollte der Looney Tunes-Film Coyote vs. Acme das gleiche Schicksal ereilen wie Batgirl. Für Steuerabschreibungen in zig Millionenhöhe wollte Warner den Streifen lieber unveröffentlicht in den Giftschrank sperren, so dass nie ein Filmfan ihn zu sehen bekommt – und das, obwohl beide Filme längst fertig sind.

Doch während Batmans Kollegin weiterhin im Warner-Verlies zubringen muss, hatte Filmstar Will Forte (The Last Man on Earth) auf der San Diego Comic-Con gute Nachrichten für Fans des gebeutelten Cartoon-Schurken Wile E. Coyote.

Warner-Abschreibung Coyote vs. Acme wird jetzt doch veröffentlicht und hat sogar schon einen Termin für 2026

Wie Deadline von der SDCC berichtet, überbrachte Coyote vs. Acme-Star Forte die frohe Botschaft, dass der Film mit dem 28. August 2026 schon einen US-Starttermin hat. Zu verdanken ist diese Rettung dem Unternehmen Ketchup Entertainment, das 50 Millionen Dollar in die Hand nahm, um Warner den verschmähten Live-Action/Cartoon-Hybriden abzunehmen. Zur Feier des Tages zeigte man dem versammelten Saal dann gleich zwei Clips aus der in der Tradition von Falsches Spiel mit Roger Rabbit und Space Jam stehenden Comedy. Online sind diese Clips leider noch nicht offiziell.

Will Forte spielt in Coyote vs. Acme den Anwalt Kevin Avery, der Road Runners Erzfeind Wile E. Coyote vor Gericht gegen die antagonistische Acme Corporation und deren Anwalt Buddy Crane (John Cena) vertritt. Die Produkte der Cartoon-Firma haben dem Kojoten jahrelang nichts als Ärger und Verletzungen eingebracht, weshalb er endlich rechtliche Schritte einleitet.

Weitere Looney Tunes-Figuren, die sich im David-gegen-Goliath-Gerichtsdrama blicken lassen, sind Bugs Bunny, Daffy Duck, Foghorn Leghorn, Sylvester und Tweety, Elmer Fudd, Yosemite Sam und Granny.



Die James Gunn-Connection

Das Drehbuch zum Film Coyote vs. Acme stammt von niemand Geringerem als dem amtierenden DC Universe-Chef James Gunn (Guardians of the Galaxy, Superman), der das Skript mit Regisseur Samy Burch und Co-Autor Jeremy Slater zu Papier gebracht hatte. Das verbindende Glied zu seinem neugestarteten DCU ist natürlich John Cena, der demnächst in der 2. Staffel von Peacemaker zu sehen sein wird.

Seinen eigenen Cartoon brachte Gunn erst Ende letzten Jahres mit dem DCU-Zeichentrick Creature Commandos heraus.