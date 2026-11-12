In 6 Tagen startet ein gewaltiges Film-Epos mit Oscar-Chancen: 155 Minuten, 80 Jahre Geschichte und 3 Zeitebenen

La Bola Negra ist der Hype-Film beim Festival in Cannes gewesen. Moviepilot erklärt, warum ihr dem Epos eine Chance geben solltet, wenn es nach Deutschland kommt.

In den USA hat sich Netflix die Rechte an dem 155-minütigen Hype-Epos gesichert, in Deutschland kommt La Bola Negra direkt ins Kino. Endlich! Immerhin war die Weltpremiere schon im Mai, also vor einer gefühlten Ewigkeit in Filmfanjahren. Da dem Epos laut der L.A. Times ziemlich gute Chancen in der aktuellen Oscar-Saison zugerechnet werden, ergibt der Starttermin im Herbst Sinn. Schließlich soll die Aufmerksamkeit nicht verpuffen, bevor die Academy-Mitglieder ihre Stimmen abgeben.

Hier in Deutschland hat das Publikum kommende Woche die Chance, La Bola Negra in einem Kino zu erleben. Dort gehört der Historienfilm auch hin!

La Bola Negra verbindet 80 Jahre Geschichte und drei Zeitebenen

Der Titel La Bola Negra – zu Deutsch "die schwarze Kugel" – verweist direkt auf eine der drei Zeitebenen, die in dem spanischen Film eine Rolle spielen. Mit einer schwarzen oder weißen Kugel stimmen Mitglieder eines exklusiven Clubs im Granada des Jahres 1932 über die Aufnahme neuer Anwärter ab. Der junge Carlos (Milo Quifes) kriegt wegen Gerüchten über seine Homosexualität die schwarze Kugel, eine Ablehnung.

Fünf Jahre später erlebt Sebastián (Guitarricadelafuente) mit, wie sein Dorf im Spanischen Bürgerkrieg zerstört wird. Wenig später findet er sich in den Reihen der Nationalisten wieder, wo er den gefangenen republikanischen Offizier Rafael (Miguel Bernardeau) bewachen soll, um ihm Informationen zu entlocken. Sebastián fühlt sich jedoch zu seinem Feind hingezogen. Im Jahr 2017 tritt der offen schwul lebende Historiker Alberto (Carlos González) ein Erbe an, das womöglich eröffnet, wie diese drei Geschichten verbunden sind.

In La Bola Negra werden über 80 Jahre Geschichte – von den 30ern bis zu Grindr – verflochten. Das Drehbuch des 155-Minüters verarbeitet darüber hinaus echte Figuren und fiktive Schicksale, reale Ereignisse und literarische Einflüsse, um mehrere Generationen queerer Erlebniswelten miteinander in den Austausch zu schicken.

Das Epos verspricht einen Bilderrausch und große Emotionen

Was verkopft klingen mag, wird von Javier Calvo und Javier Ambrossi als mitreißende Jagd durch die Geschichte erzählt, voller großer Gefühle und Trommelwirbel-Bilder, die einem so schnell nicht aus dem Kopf gehen. Ich konnte La Bola Negra bereits nach der Weltpremiere beim Filmfestival in Cannes sehen, wo der Film mich mit seiner Erzählwucht förmlich umgehauen hat. Mein Fazit lautete:

'Los Javis', wie das Regieduo genannt wird, setzen wirklich alles daran, um der Sehnsucht ihrer Figuren bildgewaltig Ausdruck zu verleihen – ob in wuchtigen Naturpanoramen oder regelrecht sakral aufgeladenen Momenten verbotener Zuneigung. Sogar Penélope Cruz, die eine schillernde Sängerin spielt, und Glenn Close (als Literaturprofessorin) fahren sie auf. [...] Und das hat bei mir zumeist auch funktioniert. Gegen Ende wirkt das alles ein bisschen überfrachtet. Dann unterstreicht der Film seine Kernthesen über die persönliche und politische Bedeutung von Kunst in Zeiten der Repression doppelt und dreifach. Aber da hatte ich mein Herz schon an Sebastián und Rafael verloren.

Spaniens offizieller Beitrag für den diesjährigen Oscar für den Besten Internationalen Film ist also nicht ohne Makel, aber auf der Moviepilot-Skala würde ich trotzdem eine sehr gute 8/10 geben. Das Epos hat dieses Jahr Cannes gerettet und in wenigen Tagen rettet es vielleicht euren Kino-Herbst. Am 21. Januar erfahren wir dann, ob die Academy ihr Herz ebenfalls an Sebastián und Rafael verloren hat. Dann werden nämlich die Oscar-Nominierungen bekanntgegeben.

La Bola Negra startet am 19. November 2026 in den deutschen Kinos.