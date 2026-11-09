25 Jahre lang war er der erfolgreichste Film aller Zeiten: Heute gilt er als eine Schande für die Filmgeschichte

Vor über 110 Jahren erschien der Historienfilm Geburt einer Nation, der bis heute für zwei Dinge in Erinnerung geblieben ist: seine technischen Innovationen und seine zutiefst rassistische Botschaft.

Geburt einer Nation von Regisseur D.W. Griffith (Intoleranz) ist ein hochgradig ambivalentes Werk. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, der zweifellos Geschichte geschrieben hat, dessen Vermächtnis aber aus gutem Grund bis heute für hitzige Diskussionen sorgt. Doch warum?

Als der über drei Stunden lange Stummfilm 1915 in die Kinos kam, veränderte er das Medium und wurde zu einem gigantischen Kassenschlager. Laut Screen Rant galt er 25 Jahre lang als kommerziell erfolgreichster Film aller Zeiten. Doch sein Ruhm hat einen gewaltigen Schatten: Hinter der beeindruckenden Inszenierung verbirgt sich nämlich rassistische Propaganda, die den Ku-Klux-Klan als heldenhaften Bund glorifiziert.



Von Close-ups bis Parallelmontage: So revolutionierte Geburt einer Nation das Kino

Aus heutiger Sicht mögen viele filmische Mittel selbstverständlich erscheinen, 1915 war das allerdings noch ganz anders. Griffith führte in seinem Mammutprojekt zahlreiche Techniken zusammen, die das Erzählen mit bewegten Bildern nachhaltig verändern sollten. Dazu gehörten dynamische Wechsel zwischen Totalen und Nahaufnahmen, aufwendige Kamerafahrten- und perspektiven, Nachtaufnahmen und die Parallelmontage.

Gerade Letztere erwies sich als wegweisend: Indem Griffith mehrere Handlungsstränge miteinander verschränkte und zwischen ihnen hin- und herschnitt, konnte er Spannung erzeugen und dramatische Höhepunkte inszenieren. Auch die monumentalen Schlachtszenen und die für damalige Verhältnisse außergewöhnliche Erzählstruktur machten den Film zu einem Meilenstein.

Sein Einfluss reichte weit über Hollywood hinaus. So beschäftigte sich Filmpionier Sergei M. Eisenstein (Panzerkreuzer Potemkin) intensiv mit Griffiths Montage-Techniken und entwickelte diese in seinen Arbeiten weiter. Geburt einer Nation zeigte eindrucksvoll, welches erzählerische Potenzial im noch jungen Medium Film steckte.



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Rassistische Propaganda statt historischer Wahrheit: Darum ist Geburt einer Nation ein Schandfleck der Filmgeschichte

Doch so beeindruckend die filmischen Errungenschaften auch sein mögen, der Inhalt ist aus heutiger Sicht kaum zu ertragen. Der Film schildert den Amerikanischen Bürgerkrieg und die anschließende Reconstruction-Ära aus einer zutiefst verzerrten Perspektive. Schwarze Menschen werden mit rassistischen Stereotypen dargestellt, während der Ku-Klux-Klan als heldenhafte Schutzmacht der weißen Bevölkerung inszeniert wird.

Die Botschaft ist eindeutig: Die rassistische Organisation erscheint nicht als gewalttätige Terrorgruppe, sondern als vermeintliche Rettung einer bedrohten Gesellschaft. Damit verbreitete Griffith ein Geschichtsbild, das die tatsächlichen Machtverhältnisse und die Gewalt gegen die Schwarze Bevölkerung systematisch verdrehte.

Hier könnt ihr euch Geburt einer Nation in voller Länge anschauen:

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Die Folgen blieben nicht auf die Leinwand beschränkt. Der Film trug zur Wiederbelebung des Ku-Klux-Klans bei, der sich seine Popularität zunutze machte. Auch wissenschaftliche Untersuchungen haben später Zusammenhänge zwischen den Vorführungen und zunehmender rassistischer Gewalt dokumentiert (via Center for American Progress ).

Geburt einer Nation ist deshalb ein besonders schwieriger Fall der Filmgeschichte oder wie es das US-Magazin The New Yorker einst treffend formulierte: "Das Schlimmste an dem Film ist, wie gut er ist."

Seine Bedeutung für die Entwicklung des Kinos lässt sich nicht leugnen. Ebenso wenig lässt sich seine menschenverachtende Ideologie von seinen filmischen Bildern trennen. Ein Meisterwerk der Technik – und zugleich ein erschreckendes Beispiel dafür, wie wirkungsvoll Propaganda-Kino Hass und Vorurteile transportieren kann.

