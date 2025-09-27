Film-Fan nimmt Hunderte Kinotickets aus 14 Jahren und erstellt wunderschöne Collage: Das könnt ihr auch mit euren alten Tickets machen

Für den einen sind sie Müll, für den anderen die Steilvorlage für Inspiration: Ein kreativer Reddit-User zauberte aus alten Kinotickets ein ureigenes Kunstwerk, in Anlehnung an Casablanca.

Nachdem sein Lieblingskino Kinotickets in Papierform gestrichen hatte, überlegte sich ein Kino-Fan, was mit den alten Tickets anzufangen sei. Und kam auf eine ebenso praktische wie schöne Idee, die von der Reddit-Community begeistert aufgenommen wurde. Die Person teilte das Kunstwerk inklusive Anleitung.

Kinokarten-Fan würdigt das klassische Papierticket und verewigt sie als Casablanca-Hommage

Die Welt verändert sich immer schneller und mit ihr die Lichtspielhäuser. Eine dieser Veränderungen besteht darin, dass viele Kinos mittlerweile auf Kinokarten im Druckformat verzichtet und sich ganz der digitalen Variante verschrieben haben. So erreichte vor sieben Jahren folgende Ankündigung Reddit :

Ich habe meine Kinokarten aus 14 Jahren gesammelt und daraus eine Hommage an Casablanca gemacht, die ich an meine Wand gehängt habe. Da meine Lieblingskinos keine Papiertickets mehr ausgeben, habe ich beschlossen, etwas mit all den Tickets zu machen, die ich gesammelt habe, von MISSION: IMPOSSIBLE II bis ISLE OF DOGS.

Im Anschluss teilte der Kino-Fan Schritt für Schritt, wie er seine stolze Sammlung zu einer liebevoll arrangierten Collage verarbeitet hat.

Im ersten Schritt musste der Hintergrund entstehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am schwierigsten war allerdings der nächste Part: Hierbei mussten die Details für einen Schriftzug ausgeschnitten werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anschließend wurden die einzelnen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So sieht das wunderschöne Endprodukt aus, auf das der eine oder die andere Kinogängerin bestimmt neidisch ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere Kinokarten-Sammler:innen kommentierten bei Reddit:

Fantastische Leistung, Mann. Das muss sich toll angefühlt haben, als du fertig warst!

Weitere Cineast:innen meldeten sich zu Wort, um die Arbeit von dem Reddit-Mitglied zu würdigen:

Tolle Arbeit! Ich habe meine seit 2002 aufbewahrt und bin mir nicht sicher, was ich damit machen soll. Ich habe 2012 ein Video gedreht, in dem ich sie alle gezeigt habe, aber das war es auch schon. Ich möchte auch eine Collage daraus machen.

Und sparten nicht mit warmen Worten:

Großer Applaus für dich, Bruder! Das ist Hingabe, Geduld und Kunst.

Mehr spannende Storys, die wir bei Reddit gefunden haben:

Das Tolle an dem Kunstwerk ist, dass wir es mit unseren eigenen Tickets direkt nachmachen können, mit einem Filmzitat unserer Wahl. Alles, was es dafür braucht, ist Kleber und ein Bastelmesser – und viel Hingabe.