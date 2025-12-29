Film-Geheimtipp bei Amazon Prime Video liefert euch die besten Vorsätze fürs neue Jahr

Noch auf der Suche nach Neujahrsvorsätzen für 2026? Dieser Film mit Shirley MacLaine und Amanda Seyfried in den Hauptrollen liefert dafür die nötige Inspiration.

Niemand beschäftigt sich gerne mit dem eigenen Nachruf. Wenn wir uns mit dem Thema Tod befassen, schaffen wir das nur mit einer gesunden Prise Humor. Mit Zu guter Letzt bei Prime Video ist Regisseur Mark Pellington die perfekte Mischung aus Ernst und Komik gelungen.



Darum geht’s in Zu guter Letzt bei Prime Video

Harriet Lauler (Shirley MacLaine) war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die sich in der männlich dominierten Werbebranche durchgesetzt hat. Schon ihr ganzes Leben lang kontrolliert und organisiert die heutige Rentnerin alles selbst, was bei dreistem Durchsetzungsvermögen anfängt und bei grässlicher Besserwisserei noch lange nicht aufhört. Als sich gesundheitliche Komplikationen anbahnen, beschließt sie, auch ihren Nachruf nicht dem Zufall zu überlassen.

Somit beauftragt Harriet die junge Journalistin Anne Sherman ( Amanda Seyfried ) damit, ihren Nachruf zu schreiben, während sie noch lebt. Anne sieht sich damit gestraft, einen Ex-Ehemann, eine vergrätzte Tochter und weitere verstimmte Mitmenschen zu Harriet Laulers Leben zu befragen. Doch niemand bringt es über sich, anlässlich ihres baldigen Todes etwas Freundliches zu sagen – abgesehen von der Erleichterung darüber.

Harriet gibt sich nicht geschlagen. Für Veränderungen ist es bekanntlich nie zu spät. Und so nutzt sie die verbleibende Zeit auf Erden, um ihrer Lebensgeschichte zu einem glorreichen Abschluss zu verhelfen. Gemeinsam mit Anne begibt sie sich auf eine Reise der Selbstfindung und -veränderung.



Ein Nachruf, der Lust aufs Leben macht

Die ungleichen Charaktere der beiden Frauen lassen nicht nur herzlich lachen, sondern stimmen uns auch nachdenklich. Mehr als einmal geraten Anne und Harriet aneinander. Jede hat dabei auf ihre Weise recht und kann dennoch von der jeweils anderen lernen. Ein herrliches Beispiel dafür, wie überflüssig Generationenkonflikte oft sind und wie uns Unterschiede im Erfahrungsschatz bereichern können.

Die Mission, einen Nachruf zu schreiben, deprimiert in diesem Film keineswegs, sondern macht Lust aufs Leben. Harriet engagiert sich im sozialen Bereich, fängt als Radio DJ an und zeigt uns, dass es für einen Neustart nie zu spät ist – aber auch nie zu früh. Das lockt letztlich auch Anne aus ihrer Komfortzone.

Wer noch nach Neujahrsvorsätzen für das kommende Jahr sucht, kann sich von Harriet in Zu guter Letzt nur zu gut inspirieren lassen. Es ist nie zu spät, um nochmal neu anzufangen, könnte das Motto für 2026 werden und Harriet Lauler unser Vorbild.

Zu guter Letzt könnt ihr bei Amazon Prime im Abo streamen.