Vom Winde verweht schrieb in vielerlei Hinsicht Filmgeschichte. So auch mit einem legendären Satz am Ende, der es jedoch beinahe nicht in den Klassiker geschafft hätte.

Es kommt nicht von ungefähr, dass das Melodram Vom Winde verweht gewissermaßen als Synonym für den Begriff Filmklassiker verwendet wird. Das monumentale Epos steht wie kaum ein anderes Werk für die goldene Ära Hollywoods, gewann 1940 insgesamt zehn Oscars und war darüber hinaus für lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten.

Ikonisch sind bis heute nicht nur seine künstlerische Qualität und die Maßstäbe setzende Inszenierung durch Regisseur Victor Fleming (Der Zauberer von Oz), sondern auch ein ganz bestimmter Satz gegen Ende des Films: Die Rede ist natürlich vom Zitat "Frankly, my dear, I don't give a damn", das vom American Film Institute zum besten aller Zeiten bestimmt wurde.

Und obwohl die finalen Worte von Dandy Rhett Butler (Clark Gable) an seine Ex-Flamme Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) fast genau so in der gleichnamigen Romanvorlage von Margaret Mitchell vorkommen, war es 1939 alles andere als selbstverständlich, dass sie auch in der Leinwand-Adaption ausgesprochen werden wurden. Doch was war das Problem?

Vom Winde verweht-Produzent kämpfte erfolgreich um ikonisches Filmzitat – und musste dafür bezahlen

Die eigentliche Hürde war der sogenannte Hays Code, der seit 1934 als verbindlicher moralischer Richtlinienkatalog für Hollywood-Produktionen fungierte. Die strengen Vorgaben untersagten unter anderem die Verwendung bestimmter Schimpfwörter auf der Leinwand. Ausgerechnet das entscheidende Wort in Rhett Butlers Abschiedssatz drohte also der Zensur zum Opfer zu fallen. Produzent David O. Selznick wollte sich damit allerdings nicht abfinden, wie Collider erinnert. Er war überzeugt, dass die Szene ohne das unmissverständliche "damn" (Deutsch: scheißegal) einen Großteil ihrer Wirkung verlieren würde.

Vorsorglich begann die Suche nach einer geeigneten Alternative. Zu den diskutierten Formulierungen gehörten u. a. folgende deutlich harmlosere Varianten:

Frankly, my dear, I don't give a hoot.

Frankly, my dear, I just don't care.

My indifference is boundless. (Dt.: Meine Gleichgültigkeit kennt keine Grenzen.)

(Dt.: Meine Gleichgültigkeit kennt keine Grenzen.) It makes my gorge rise (Dt.: Da dreht sich mir der Magen um.)





Doch keine davon konnte auch nur annähernd die emotionale Wucht des Originals entfalten. Selznick kämpfte deshalb hartnäckig weiter für seine Wunschfassung und setzte sich schließlich durch: Die zuständige Zensurbehörde erteilte eine Sondergenehmigung für die Verwendung des Wortes damn. Somit konnte man in Vom Winde verweht zum ersten Mal überhaupt einen großen Hollywood-Star auf der Leinwand explizit fluchen hören.

Schaut euch hier die berühmte Szene aus Vom Winde verweht an:

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Ganz ohne Konsequenzen blieb der Regel(durch)bruch aber nicht. Selznick musste eine Geldstrafe von 5.000 US-Dollar (auf heute umgerechnet: 120.000 US-Dollar) zahlen und sollte so quasi als warnendes Beispiel für zukünftige Produktionen dienen. Ein vergleichsweise geringer Preis, wenn man bedenkt, dass er damit einen der unvergesslichsten Schlusssätze der Filmgeschichte rettete.

Übrigens: In der deutschen Synchronfassung von Vom Winde verweht sagt Rhett an jener Stelle die Worte "Offen gesagt, pfeif' ich drauf", was die eigentliche Intention des Zitats leider verwässert.

Auch interessant: Kein Satz der Filmgeschichte wird so häufig falsch zitiert wie dieser

Wo läuft Vom Winde verweht im Stream?

Den Klassiker gibt es in der Abo-Flatrate von HBO Max. Alternativ könnt ihr Vom Winde verweht bei diversen anderen Anbietern kaufen oder leihen.

