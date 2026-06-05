Film über deutsche Legende erobert sofort Platz 1 bei Netflix und lässt Konkurrenz hinter sich

In den Netflix-Charts gibt es eine neue Nummer 1 und die kommt aus Deutschland. Sie beschäftigt sich mit einer Fußball-Legende, mit der wir alle aufgewachsen sind.

Gestern ist ein neuer deutscher Film bei Netflix eingetroffen, der sich direkt an die Spitze der Charts setzen konnte und damit Hollywood-Blockbuster wie Gladiator II und G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge sowie das Netflix-Original Ladies First hinter sich lassen konnte. Das überrascht jedoch wahrscheinlich die wenigsten, denn Poldi beschäftigt sich mit niemand Geringerem als Fußball-Legende Lukas Podolski.

Lukas Podolski-Doku Poldi erobert Platz 1 bei Netflix

Der Dokumentarfilm Poldi blickt auf die Karriere des polnisch-deutschen Profifußballers Lukas Podolski, der zunächst beim 1. FC Köln in der Bundesliga spielte und später unter anderem zu FC Bayern München und dem Premier-League-Verein FC Arsenal London wechselte. In der deutschen Nationalmannschaft war Podolski von 2004 bis 2016 aktiv und nahm dabei an jedem großen Turnier teil. 2026 gewann der Fußballer mit dem Verein Górnik Zabrze den polnischen Pokal.

Poldi ist pünktlich zum 40. Geburtstag von Lukas Podolski, am 4. Juni 2026, bei Netflix im Programm eingetroffen und direkt ein weiterer Erfolg für den Ausnahmesportler geworden. In den Netflix-Charts steht der Dokumentarfilm aktuell vor folgenden Titeln (Stand: 5. Juni 2026):

Poldi reiht sich in die Sammlung von Dokumentarfilmen und -serien bei Netflix ein, die sich mit Musiker:innen, Sportler:innen, Schauspieler:innen und weiteren Prominenten der Welt beschäftigen. Aus Deutschland wurden zuletzt unter anderem die Dokus Babo – Die Haftbefehl-Story und Barbara - Becoming Shirin David viel besprochen.

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