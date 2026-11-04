Regisseur Tinto Brass ist tot: Einer der größten Skandalfilme aller Zeiten ging auf sein Konto

Mit 93 Jahren verstarb in Rom der italienische Filmemacher Tinto Brass – ein Regisseur, dem wir unter anderem den mit Abstand am hochkarätigsten besetzten Porno aller Zeiten zu verdanken haben.

Im internationalen Filmgeschäft kann man auf verschiedene Arten Unsterblichkeit erlangen. Dem italienischen Regisseur Tinto Brass gelang es mit einem der unglaublichsten Skandalfilme aller Zeiten, auch wenn er am Ende nicht mehr hinter seinem kontroversen Werk Caligula stand. Wie Deadline meldet, verstarb der Filmemacher am Mittwoch dieser Woche im Alter von 93 Jahren in Rom.

Caligula-Regisseur Tinto Brass: Vom Kunst- zum Erotikfilm

Wer nur seinen pornografischen Skandalfilm Caligula kennt, in dem Malcolm McDowell umgeben von Weltstars und Genitalien den römischen Imperator spielt, wird vielleicht von seinem Werdegang überrascht sein. Nach dem Studium in Paris schloss der aus einer Künstlerfamilie stammende Tinto Brass sich der aufkommenden Nouvelle Vague-Filmbewegung an. Als Assistent arbeitete er während dieser Zeit mit großen Namen wie Roberto Rossellini und seinem Idol Federico Fellini zusammen.

Seinen ersten eigenen Spielfilm drehte Brass Anfang der 60er mit dem nachdenklichen Sozialdrama Wer arbeitet, ist verloren. Ein für seine Verhältnisse harmloser Streifen, der ihn nichtsdestotrotz erstmals mit der italienischen Zensur bekannt machte. Damals noch aufgrund aufrührerischer Ideen statt nackter Haut. Anschließend realisierte er drei Filme in London, unter anderem die romantische Komödie Drop out - Mysterien blutjunger Mädchen mit Franco Nero und Vanessa Redgrave.

Seine mutmaßlich wahre Bestimmung fand Tinto Brass jedoch in den 70er Jahren, als er sich von der Avantgarde abwandte, um sich dem historisch angehauchten Exploitation-Kino zu widmen. Erst mit dem Nazisploitation-Film Salon Kitty über Weltkriegsspionage im Bordell, dann mit seinem skandalösen Meisterwerk Caligula.

Caligula: Hochglanz-Schmuddel für die Ewigkeit

Auch nach fast 50 Jahren ist die reine Existenz von Caligula beinahe unglaublich. Ein opulent ausgestatteter, hochkarätig besetzter Historienstreifen über die dekadente, mörderische Herrschaft des wahnsinnigsten Imperators Roms. Damals einer der teuersten Independent-Filme aller Zeiten, der neben McDowell Leinwandlegenden wie John Gielgud, Peter O'Toole und Helen Mirren vorzuweisen hat.

Gore Vidal lieferte das Drehbuch, die Produzenten um das Magazin Penthouse das Geld und am Ende auch noch Anweisungen für zusätzliche Hardcore-Szenen, weswegen Tinto Brass sich unter anderem von dem Projekt distanzierte. Vorletztes Jahr erschien mit Caligula: The Ultimate Cut eine neue Schnittfassung, die näher an seiner Originalversion sein soll, aber immer noch reichlich Geschlechtsverkehr und die große Enthauptungsmaschine enthält.

Der skandalöse Kino-Cut von damals genießt heute Kultstatus, wurde damals aber In Italien wegen ihrer "Obszönität" von der Polizei beschlagnahmt; in Deutschland stand der Film von 1982 bis 2018 auf der Liste der jugendgefährdenden Medien. Trotzdem ging es für Brass im Filmgeschäft weiter, und zwar trotz seiner Caligula-Einwände ausgesprochen erotisch und sogar mit sich selbst vor der Kamera. Etwa in Filmen wie Paprika – Ein Leben für die Liebe oder P.O. Box Tinto Brass.

Sein letzter abendfüllender Spielfilm war Monamour von 2005, natürlich ebenfalls aus dem Erotikbereich. So blieb sich Tinto Brass, dieser ausgesprochen interessante Schmutzfink mit dem spannenden Werdegang, bis zuletzt treu.