Unbekannte Filmperle mit Sherlock-Star Benedict Cumberbatch könnt ihr nur noch 4 Tage kostenlos streamen

Ob Star Trek-Bösewicht und Doctor Strange – Benedict Cumberbatch ist gefragt in Hollywood. Doch er ist auch abseits des Mainstreams an exzentrischen Charakteren interessiert und einen dieser Filme solltet ihr unbedingt streamen.

Katzen. Das ist das Wort, mit dem man den englischen Maler Louis Wain wohl am besten beschreibt. Dennoch reicht es lange nicht aus, um seinem außergewöhnlichen Leben gerecht zu werden. Regisseur Will Sharpe (Amadeus) wusste das und drehte aus diesem Grund Die wundersame Welt des Louis Wain mit Benedict Cumberbatch und Claire Foy (The Crown) in den Hauptrollen.

Der außergewöhnliche Arthouse-Film ist noch bis zum 24. Januar 2026 kostenlos in der Arte-Mediathek zu streamen. TV-Ausstrahlung auf Arte erfolgt am 23. Januar um 14.00 Uhr.

Darum geht’s in Die wundersame Welt des Louis Wain

London, Ende des 19. Jahrhunderts. Als einziger Mann in der Familie sieht sich der junge, unverstandene Künstler Louis Wain (Benedict Cumberbatch) in der Verantwortung, seine fünf Schwestern und seine Mutter zu versorgen, und tritt dafür eine Stelle als Zeitungs-Illustrator an. Kurz darauf verliebt er sich in die Gouvernante seiner jüngeren Schwestern, Emily Richardson (Claire Foy). Die beiden heiraten trotz gesellschaftlicher Empörung über eine nicht standesgemäße Ehe – noch dazu mit einer fast zehn Jahre älteren Frau.

Doch Louis und Emily kümmern sich nicht um den Aufruhr. Gemeinsam, fernab der klatschsüchtigen Nachbarschaft, beziehen sie ein kleines Cottage auf dem ruhigen Land, wo ihnen bald ein Kätzchen zuläuft. Davon inspiriert beginnt Louis, Katzen zu malen, wobei er die Tiere stark vermenschlicht. Seine lustigen Bilder finden bei seinem Verleger Sir William Ingram (Toby Jones) großen Anklang.

Will Sharpe lässt in den 100 Filmminuten ein faszinierendes viktorianisches London auferstehen. Es wird nicht nur dem Zeitgeist dieser Jahre gerecht, sondern auch der Wahrnehmung eines Künstlers, dessen psychischer Zustand sich zunehmend verschlechtert. Wir sehen die Welt durch Louis Wains Augen und die darin liegende “Elektrizität”, von der der Künstler fortwährend spricht. Diese schwer zu fassende Energie macht Sharpe unter anderem durch surreal anmutende Farbspiele für uns Zuschauende greifbar. Kombiniert mit dem historisch anmutenden 4:3-Bildformat tauchen wir ganz in die Welt von Louis Wain und seinen Kunstwerken ein.

Benedict Cumberbatch brilliert als exzentrischer Maler

Wem der Name Louis Wain nicht bekannt ist, kennt dennoch höchstwahrscheinlich seine Bilder. Katzen mit großen Augen und stark vermenschlichten Zügen entwickelten sich zum Hauptmotiv seines Schaffens und machten diese Tiere für die damalige britische Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes salonfähig. Umso erstaunlicher ist der Kontrast zwischen seinen lustigen, farbenfrohen Bildern und seiner prekären psychischen Verfassung, hinter der eine Schizophrenie vermutet wird.

Benedict Cumberbatch beweist in diesem Arthouse-Film von 2021 erneut seine Wandelbarkeit. Von der ersten Minute an erobert sein brillanter wie verpeilter Louis Wain unsere Herzen. Seine gesamte Gestik und Körperhaltung hebt sich so deutlich von seinen bisherigen Darstellungen ab, dass man nur staunen kann. Die Gefahr, in Slapstick und Karikarie abzurutschen, ist bei dieser Rolle groß, doch der erfahrene Schauspieler hält die Bälle gekonnt in der Luft. Das macht diese tragische Figur umso glaubwürdiger. Das Talent Louis Wains, mit beiden Händen zu zeichnen, eignete sich Cumberbatch für die Rolle ebenso an wie dessen zerzaustes Äußeres.

Diese Filmbiographie bringt euch nicht nur die lustig-skurrile, sondern auch die traurige und tragische Seite des englischen Malers näher. Neben des hohen Taschentücherverbrauchs können wir viel von ihm und seinen Katzen lernen.



