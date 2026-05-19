Finaler Trailer zur neuen Spider-Man-Serie zeigt den Helden, wie wir ihn noch nie gesehen haben: "Weil auf keine Kraft keine Verantwortung folgt"

Eine neue Spider-Man-Serie steht bei Amazon Prime Video in den Startlöchern und zeigt uns den Helden von einer völlig neuen Seite. Seht hier den finalen Trailer zu Spider-Noir.

Bevor uns Tom Holland im Juni in seinem vierten Solo-Abenteuer als Spider-Man auf der großen Leinwand beehren wird, bekommen wir es schon in wenigen Tagen mit einer etwas anderen Version des berühmten Marvel-Helden zu tun. Nicolas Cage schlüpft für die titelgebende Serie in die Rolle von Spider-Noir und bringt eine düstere Spidey-Seite zum Vorschein, der wir in einer eigenen Serie bei Amazon Prime Video beiwohnen dürfen. Wie das aussieht, verrät jetzt der finale Trailer.

Seht hier den finalen Trailer zu Spider-Noir:

Spider-Noir - S01 Finaler Trailer Schwarz-Weiß (Deutsch) HD

Nicolas Cage als Spider-Noir: Darum geht's in der Serie bei Amazon Prime Video

Spider-Noir dreht sich um den vom Pech verfolgten Ben Reilly, der im New York der 1930er Jahre für Recht und Ordnung sorgt. Er arbeitet als Privatdetektiv, der in allerlei düstere Verbrechen verwickelt wird und sich schon bald als neuer Rächer behaupten muss. Denn jeder entkommene Kriminelle lastet schwer auf seinem Gewissen, nachdem er seine Karriere als New Yorks einziger Superheld lange hinter sich gelassen hat.

Im finalen Trailer sehen wir Reilly bereits umfangreich mit seiner Berufung hadern. Er verkündet eine alternative Version des aus Spider-Man weltbekannten Zitats "Aus großer Kraft folgt große Verantwortung". Hier heißt es "Weil auf keine Kraft keine Verantwortung folgt".

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Neben Nicolas Cage standen unter anderem Lamorne Morris (New Girl), Brendan Gleeson (Brügge sehen ... und sterben?) und Karen Rodriguez (Shining Girls) für Spider-Noir vor der Kamera. Oren Uziel (22 Jump Street) und Steve Lightfoot (Marvel's The Punisher) fungieren als Serienschöpfer und Showrunner.

Wann kommt die neue Spider-Man-Serie zu Amazon Prime Video?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis Spider-Noir bei Amazon Prime Video eintrifft. Die Serie startet am 27. Mai 2026 bei dem Streamer. Alle acht Episoden der 1. Staffel erscheinen auf einen Schlag. Phil Lord und Chris Miller, die bereits für die Spider-Verse-Filme von Sony verantwortlich zeichnen, sind bei Spider-Noir als Produzenten mit an Bord.