Findet eure Sachen wieder: Apple AirTags günstig wie nie im 4er-Pack

Jeder verlegt mal seine Sachen. Doch mit einem Apple AirTag ausgestattet, könnt ihr sie einfach wiederfinden. Jetzt bekommt ihr den Bestseller im 4er-Pack zum Tiefstpreis.

Egal ob Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck und mehr: Mit einem AirTag versehen, kann das Wiederfinden von Gegenständen per App-Ortung und Ton für Apple-User ganz einfach sein. Jetzt bekommt ihr die 1. Generation im 4er-Pack bei Amazon um satte 41 Prozent reduziert * im Vergleich zur Preisempfehlung und damit zum neuen Tiefstpreis. Auch bei MediaMarkt * und bei Saturn *, wo die AirTags sogar Bestseller sind, gibt es aktuell den Preis.

Schlüsselfinder und mehr: Das bietet Apples AirTag

Für die Nutzung benötigt ihr ein iPhone, iPad oder iPod mit iOS 14.5 oder neuer, während Android-Geräte nur sehr eingeschränkt unterstützt werden und zur Einrichtung nicht geeignet sind. Beliebte Android-Alternativen sind Samsungs SmartTags * oder Tile *. Seid ihr aber ohnehin Apple-User, reicht einmal tippen, um den AirTag zu koppeln und mit der "Wo ist"-App einen Ton über den integrierten Lautsprecher abzuspielen und so Sachen wiederzufinden. Alternativ lässt sich auch Siri um Hilfe bitten.

Für die genaue Ortung im näheren Umkreis wird Ultrabreitband-Technologie genutzt, die ab dem iPhone 11 oder neuer verfügbar ist. Doch auch weit entfernte Gegenstände lassen sich mithilfe von hunderten Millionen Apple-Geräten im "Wo ist?"-Netzwerk weltweit orten. Aktiviert einfach den Modus "Verloren" und ihr werdet automatisch benachrichtigt, wenn es im Netzwerk gefunden wird.

Sämtliche Kommunikation ist dabei anonym und verschlüsselt, damit die Privatsphäre geschützt bleibt, und auch Standortdaten sowie deren Verlauf werden laut Apple niemals auf dem AirTag gespeichert. Die austauschbare Batterie hält indes über ein Jahr lang und zudem ist das Gehäuse nach IP67 vor Wasser und Staub geschützt. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon. *





Rezensionen und Test: So beliebt und gut sind die Apple AirTags

Nicht nur in über 144.000 Amazon-Rezensionen * mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen und über 5.000 Verkäufen allein im letzten Monat kommen die kleinen Gadgets zum Suchen und Finden hervorragend an. Auch im Fachtest, unter anderem bei Tech Advisor , kam der erste Apple AirTag mit 4 von 5 Sternen sehr gut an.

Demnach ist der AirTag ein leistungsfähiger Tracker mit einzigartigen Vorteilen wie dem "Wo ist"-Netzwerk und der Präzisionssuche, aber die Abhängigkeit von Apple-Zubehör könnte manche abschrecken. Neben der Präzisionssuche und der starken Netzwerkunterstützung wurde auch die austauschbare Batterie gelobt. Abstriche gab es dafür, dass es ab Werk keine Befestigung für einen Schlüsselbund gibt (muss separat erworben werden), ebenso wie für das Fehlen von Trennungswarnungen und die Voraussetzung unterstützter iOS-Geräte.



