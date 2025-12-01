Five Nights at Freddy's 2 ist erschreckend – aber leider nicht als Horrorfilm

Auf der Grundlage eines beliebten Horror-Spiels kehrt Five Nights at Freddy's 2 auf die Leinwände zurück. Doch lohnt sich für das Sequel ein Ausflug ins Kino?

Nur zwei Jahre, nachdem sich Five Nights at Freddy's zum Überraschungshit aufgeschwungen hat, startet am heutigen 4. Dezember 2025 die Fortsetzung Five Nights at Freddy's 2 in den Kinos. Was ihr von dem Horror-Sequel erwarten solltet (und was nicht), erfahrt ihr hier im spoilerfreien Film-Check.

In Five Nights at Freddy's 2 sind mehr als nur die Roboter-Tiere besessen

Der ehemalige Nachtwächter Mike Schmidt (Josh Hutcherson) hat seinen letzten Abstecher in die verspukte Pizzeria dank der Polizistin Vanessa (Elizabeth Lail) mit Müh und Not überlebt. Gemeinsam konnten sie dem nun verstorbenen Serienkiller William Afton (Matthew Lillard), Vanessas Vater, das Handwerk legen und auch den mörderischen, animatronischen Tieren entkommen, die von den Kinder-Seelen von Aftons Opfern besessen waren.

Seiner kleinen Schwester Abby (Piper Rubio), die sich damals mit den lebensgroßen Roboter-Puppen namens Freddy Fazbear, Bonnie, Chica und Foxy angefreundet hatte, vertraute Mike allerdings nicht die ganze unglaubliche Wahrheit an. So sehnt sich das Mädchen immer noch nach ihren "Freunden" und will sie besuchen.

Außerdem haben die mysteriösen Ereignisse den Ort zum anstehenden ersten "Fazfest" inspiriert, bei dem Fans sich verkleiden und die mörderische Historie ihrer Stadt feiern. Doch Gespensterjäger:innen wie Lisa (Mckenna Grace) haben keine Ahnung, welcher Schrecken in der allerersten Filiale von Freddy Fazbear's Pizza lauert. Denn diesmal werden neben Robotern auch Menschen zur Zielscheibe besitzergreifender Geister.

Schaut hier den Trailer zu Five Nights at Freddy's 2

Five Nights at Freddy's 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit aktuell elf Spielen der Hauptreihe und acht weiteren Spin-offs kann niemand den Erfolg von Scott Cawthons Horror-Videospielreihe Five Nights at Freddy's von der Hand weisen. Weltweite Box Office -Einnahmen von über 290 Millionen US-Dollar (bei einem Budget von nur 20 Millionen) waren nach der ersten Verfilmung ein gutes Argument, um die Fortsetzung sofort in die Wege zu leiten, die abermals von Emma Tammi inszeniert wurde.

Nur weil Teil 1 an den Kinokassen Erstaunliches vollbrachte, heißt das aber nicht, dass Teil 2 inhaltlich eine gute Idee ist. Zumindest beim Blick auf das Horror-Tohuwabohu, das wir nun vorgesetzt bekommen.

Five Nights at Freddy's 2 erschafft langweiliges Chaos

Schon wenn Five Nights at Freddy's 2 mit einer Rückblende ins Jahr 1982 beginnt, könnte das Timing nicht ungünstiger sein: Denn gerade ist die 80er-Nostalgie überzeugend in Stranger Things 5. Staffel zurückgekehrt. Aber im Vergleich zu den geliebten Netflix-Charakteren könnten einem Freddy's Figuren kaum egaler sein. Selbst dann, wenn das Sequel mit dem Tod eines kleinen Mädchens eingeläutet wird.

Diesmal konzentriert sich die Fortsetzung stärker auf die (neuerdings traumatisierte) Polizistin Vanessa und die nicht-mehr-ganz-so-kleine Roboterliebhaberin Abby. Der weiblich zentriertere Ansatz hätte einen spannenden Richtungswechsel abgeben können, geht aber nach hinten los, weil die Motivationen der zwei völlig undurchsichtig bleiben.

Warum sollte sich Abby, die in ihrer Schule offenbar beliebt ist, nach ihren unheimlichen Roboter-Freunden sehnen? Warum hat Vanessa plötzlich am Erbe ihres Serienkiller-Vaters zu knabbern, wenn sie seine dunkle Seite schon in jungen Jahren miterlebte? Hunger Games-Star Josh Hutcherson, die Hauptfigur aus Teil 1, wird über weite Strecken der Handlung sogar einfach vergessen.

Und was für eine "Handlung" das ist! Sie balanciert auf der wankenden Grenze zwischen Langeweile, Klischee und Absurdem. Wer schon bei den von Geisterkindern besessenen Robotern aus Teil 1 mit den Zähnen geknirscht hat, muss nun weitere wilde Schlenker der Geschichte hinnehmen, in der alte und geupgradete Animatronik-Tiere unterschiedliche Bosheitsgrade (je nach rot leuchtender Augenfarbe) besitzen und WLAN-Empfang im Handlungsjahr 2002 seiner Zeit offenbar weit voraus war.

(Unfreiwillige) Komik entwickelt Five Nights at Freddy's 2 lediglich dann, wenn sich Handlungspuzzleteile immer wieder allzu praktisch zusammenfügen. So findet Mike nach seinem nächtlichen Einbruch direkt eine Taschenlampe im Regal, geladene Walkie-Talkies stehen in der seit Ewigkeiten verlassenen Pizzeria bereit und der Vater des eingangs getöteten Mädchens hat zufälligerweise eine Musik-Box zur Hand, mit der sich seine spukende Kleine auch nach ihrem Tod noch beruhigen lässt. Hier rasten die "Deus ex Machina"-Rädchen zu häufig maschinell ein.

Horror-Fehlzündung: Five Nights at Freddy's 2 will alles und erreicht damit nichts

Ansonsten muss man sich durch schlechte Dialoge und teilweise dreimal wiederholte lahme Witze quälen ("Ich will wissen, was in deinem Kopf vorgeht"... also ihn zerquetschen). Für das Durchhalten der langatmig-verworrenen Geschichte wird man nicht einmal mit ordentlich inszenierten Kills belohnt. Denn die FSK 16-Freigabe fühlt sich eher wie ein FSK 12-Niveau an, wenn bei Gewaltszenen weggeschnitten wird, um das anvisierte, jüngere Ende der Zuschauerschaft nicht mit zu viel Horror zu verschrecken.

Five Nights at Freddy's 2 wurde zusammengezimmert aus willkürlichen Horror-Elementen, die Produzent Jason Blum, Regisseurin Emma Tammi und Spieleentwickler Scott Cawthon offenbar gern im Film haben wollten. Logik oder ein runder Handlungsverlauf haben dabei das Nachsehen.

Vanessa halluziniert ihren toten Vater offenbar nur, damit Matthew Lillard nochmal auftreten kann. Die Besetzung von Skeet Ulrich in Teil 2 ist vermutlich der geteilten Horror-Vergangenheit von Lillards Scream-Co-Star geschuldet, ohne auch nur ansatzweise die Höhen des vorbildlichen Genre-Lieblings zu erreichen. Selbst der Auftritt von Shadow & Bone-Fanliebling Freddy Carter (mit passendem Vornamen) geht wohl leider nur auf das "satanischste Gesicht seit Jack Nicholson" zurück, wie der Guardian den Schauspieler einst so treffend betitelte. Was Mckenna Grace als aufsteigender Star in einer uninspirierten Nebenrolle zu suchen hat, bleibt ein Rätsel.



Five Nights at Freddy's 2 verkauft sich an die Hoffnung auf mehr Sequels

Für 50 statt 20 Millionen US-Dollar Budget gibt es diesmal ein paar mehr (aber nicht besonders überzeugende) Computereffekte von Menschen mit besessen leuchtenden Augen. Das neue Marionetten-Monster präsentiert zugegebenermaßen eine einigermaßen schaurige Ergänzung. Außerdem hat das Sequel seine Jump-Scare-Zahl zumindest ein wenig angehoben, weil die Macher sich wohl daran erinnert haben, dass die Videospiel-Vorlage stark davon lebte (und Teil 1 kaum "Erschrecker-Szenen" aufwies).

Schon die erste Verfilmung von Freddy's Kino-Saga war erzählerisch und inszenatorisch kein großer Wurf. Wenn wir aber am Ende von Teil 2 für den obligatorischen Cliffhanger-Verweis auf Teil 3 einen völlig unbefriedigenden Abschluss in Kauf nehmen müssen, lässt sich der Ärger im Kinosessel nur schwer herunterschlucken.

Wenn euch gute Dialoge, eine interessante Geschichte und überzeugendes Schauspiel in Horrorfilmen egal sind und ihr lediglich in die Videospiel-inspirierte Welt von Five Nights at Freddy's zurückkehren wollt, um mit euren Freund:innen einen Gaga-Abend zu verleben, dann lasst euch nicht abhalten. Alle anderen bleiben dem "Fazfest", das eher ein erschreckendes Trauerspiel der Langeweile und Absurditäten ist, lieber fern.