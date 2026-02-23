Fluch der Karibik für Erwachsene kommt in 2 Tagen zu Amazon Prime: So hart war ein Piratenfilm selten

Ein knallharter Fluch der Karibik-Ersatz kommt in wenigen Tagen zu Amazon Prime: The Bluff mit The Boys-Star Karl Urban ist deutlich blutiger als sämtliche Piratenfilme der letzten Zeit.

Fluch der Karibik-Held Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) ist verschlagen, listenreich – und eine pure Illusion. Die echten Piraten waren oft genug nichts Anderes als blutrünstige Mörder und Plünderer. Und genau so zeigt sie das knallharte Freibeuter-Abenteuer The Bluff, das noch diese Woche zu Amazon Prime kommt.

Flucht der Karibik ist dagegen ein Kinderfilm: The Bluff zeigt extrem blutige Kämpfe

The Bluff dreht sich um Ercell (Priyanka Chopra Jonas), die mit ihrer Schwägerin und ihrem Sohn auf der Karibikinsel Cayman Brac lebt. Ihr Ehemann (Ismael Cruz Córdova) ist auf Handelsfahrt, als eine Gruppe von Piraten das Eiland erreicht: Kapitän Francisco Connor (Karl Urban) ist wegen einer Menge Gold gekommen – und wegen Ercell selbst.

Denn die junge Frau versteckt unter ihrem Fleiß und ihrer mütterlichen Fürsorge eine finstere Vergangenheit. Und dieser Vergangenheit muss sie sich nun erneut bedienen, um ihre Familie gegen die brutalen Freibeuter zu verteidigen.

Schaut hier den Trailer zu The Bluff:

The Bluff - Trailer (Deutsch) HD

Schon der Trailer zum Film macht klar: The Bluff ist kein Abenteuerfilm für die ganze Familie. Stattdessen werden hier mit blutigsten Mitteln Kämpfe ausgefochten, bei denen zwischen Pistolen, Messern, Säbeln, Kanonen und riesigen Muscheln diverse Gegenstände der damaligen Zeit zum Einsatz kommen.

Hinter dem Projekt stehen Joe und Anthony Russo (Avengers: Endgame), die den Film mit ihrer Schwester Angela Russo-Otstot (Cherry) zusammen produzieren. Auf dem Regiestuhl saß Frank E. Flowers (Bob Marley: One Love). Neben den oben genannten Stars ist unter anderem Temuera Morrison (Star Wars: Das Buch von Boba Fett) vor der Kamera zu sehen.

Wann kommt The Bluff zu Amazon?

The Bluff startet am 25. Februar 2025 bei Amazon Prime Video.

