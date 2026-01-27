Fluch der Karibik-Star hatte grauenhafte Zeit am Set und ist nur wegen Geld geblieben

In Fluch der Karibik 2 spielte Bill Nighy erstmals den ikonischen Bösewicht Davy Jones. Vor einigen Jahren verriet der Star, dass er seine Zeit am Set hasste und nur das Geld ihn nicht in die Flucht getrieben hat.

Hollywood-Produktionen locken viele Stars neben interessanten Drehbüchern natürlich auch oft durch großes Geld. Das gab der britische Theater- und Filmschauspieler Bill Nighy jetzt offen zu. In der Fluch der Karibik-Reihe mit Johnny Depp war er ab Teil 2 in der Rolle des ikonischen Bösewichts Davy Jones zu sehen. Zumindest, falls ihr ihn hinter dem CGI-Kostüm mitsamt wuchtigem Tentakel-Bart überhaupt erkannt habt.

2022 hat Nighy in einem Video über seine größten Rollen gesprochen und Hintergründe zu seiner Fluch der Karibik-Zeit enthüllt. Nur das Geld soll ihn am Set gehalten haben.

Davy Jones-Darsteller Bill Nighy denkt nicht glücklich an Fluch der Karibik-Dreh zurück

Im Vanity Fair-Video über seine bekanntesten Rollen erzählt Nighy auch von seiner Zeit am Fluch der Karibik-Set. Hier ist er zuerst davon ausgegangen, in ein richtiges Kostüm des Bösewichts zu schlüpfen. Stattdessen musste er seine Davy Jones-Szenen in einem Motion Capture-Anzug spielen, den er selbst als "Computer-Pyjama" bezeichnet:

Als ich dann dort ankam, war mir nicht klar, dass ich kein Kostüm wie alle anderen haben würde. Also habe ich tatsächlich die Kostümabteilung angerufen und gesagt: 'Kommt mein Kostüm bald?' Sie sagten: 'Hat dir das niemand gesagt?' Ich sagte: 'Mir was gesagt?'

Es stellte sich heraus, dass ich einen weißen Computer-Pyjama tragen musste. Kugeln überall und eine Schädelkappe mit einer Kugel oben drauf und 250 Punkte auf meinem Gesicht und meine Turnschuhe angemalt … mit einer Kugel oben drauf! Dann stellen sie dir Johnny Depp und Orlando Bloom vor. Wenn du dich schon einmal einsam gefühlt hast, bist du es jetzt echt.

Nighy fügt hinzu, dass er damals immer wieder übers Set gelaufen ist und in Gedanken "das Geld" vor sich hin sagte:

Ich war wegen des Geldes da. Die Leute wollten nicht mit mir zu Mittag essen; es war zu traurig. Mitglieder der Crew sagten: 'Hey. Hi. Hi', und sie würden einfach weggehen. Weil es einfach zu traurig war, diesen Mann im späten mittleren Alter als jemanden verkleidet zu sehen, der nicht bei Devo aufgenommen wurde.

Nach dem nicht gerade beliebten fünften Teil und die Kontroverse rund um Johnny Depp ist die Zukunft der Fluch der Karibik-Reihe noch unklar. Neben verschiedenen Plänen, zu denen unter anderem eine Art Reboot mit Margot Robbie gehört, wurde bis jetzt kein konkreter neuer Teil der Abenteuerreihe angekündigt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2022 auf Moviepilot erschienen.