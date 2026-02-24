Fortsetzung eines der besten Actionfilme aller Zeiten kommt: Christian Bale bestätigt, dass er in Heat 2 mitspielt

Schon letztes Jahr wurde Schauspielstar Christian Bale mit einer Rolle in der kommenden Heat-Fortsetzung von Michael Mann in Verbindung gebracht. Jetzt scheint das Casting ganz sicher zu sein.

Die Action-Fortsetzung Heat 2 steckte lange in der Produktionshölle fest, doch jetzt nimmt das Sequel von Michael Mann immer konkreter Form an. Im Oktober 2025 hat die Verfilmung der Romanvorlage des Regisseurs vom Studio United Artists offiziell grünes Licht bekommen.

Auch wenn der Cast von Heat 2 immer noch nicht offiziell bestätigt ist, soll niemand Geringeres als Hollywood-Star Leonardo DiCaprio eine Rolle in der Fortsetzung spielen. Auch The Dark Knight-Star Christian Bale wurde im November 2025 erstmals mit dem Action-Sequel in Verbindung gebracht. Jetzt soll er seine Besetzung selbst bestätigt haben.

Christian Bale soll bald Heat 2 in Chicago filmen

Wie unter anderem Screen Rant berichtet, soll der Fox News-Reporter Jake Hamilton von Christian Bale persönlich erfahren haben, dass dieser in Heat 2 mitspielt. Auch wenn eine offizielle Bestätigung immer noch aussteht, teilte Hamilton diese Info über seinen X-Account mit der Welt. Bale selbst soll gesagt haben, dass er bald wieder für Heat 2 in Chicago sein soll. Womöglich beginnt der Dreh zu Manns Action-Fortsetzung dort endlich in Kürze.

Wann startet Heat 2 im Kino?

Ein konkreter Start für das Heat-Sequel ist zurzeit noch nicht bekannt. Teil 2 soll irgendwann 2027 ins Kino kommen.

In der Romanvorlage zu Heat 2 von Mann und Co-Autorin Meg Gardiner von 2022 spielt sich die Handlung auf mehreren Zeitebenen ab. Die erste ereignet sich einen Tag nach den Ereignissen des ersten Teils. Der verwundete Chris Shiherlis (in Teil 1 gespielt von Val Kilmer) versucht verzweifelt, Los Angeles zu verlassen. Daneben beleuchtet Heat 2 sowohl die sechs Jahre vor dem Heist als auch die sechs Jahre danach.